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На Пхукете 16 человек оштрафованы в ходе пляжной инспекции

Военные, полиция и сотрудники муниципалитетов Патонга и Карона провели инспекцию на трех пляжах (Патонг, Карон, Ката), по итогам которой были оштрафованы 16 человек, включая нескольких туристов.

Премкамон Кетсара

6 Декабря 2017 09:31:06

Фото: 25-й пехотный полк
Фото: 25-й пехотный полк

Проверка пляжей и прилегающих территорий состоялась 4 декабря. Сперва участники инспекции во главе с шефом полиции Карона Саньей Тхонгсаватом проверили пляж Ката. Там четверо прокатчиков досок для серфинга были оштрафованы за работу без разрешений. Других нарушений на пляже Ката обнаружено не было.

Следом команда полковника Тхонгсавата проинспектировала пляж Карон, где также обнаружился нелегально работавший прокат досок. Оштрафован был один человек. 

В ходе проверки в Патонге шесть туристов были оштрафованы за парковку вне выделенных зон. За аналогичное нарушение были также привлечены к ответственности двое сотрудников проката аквабайков и один прокатчик пляжных зонтиков. Кроме того, оштрафованы были двое уличных торговцев, которые продавали товары с моторизованных киосков, припаркованных на тротуаре.

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