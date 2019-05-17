На Phuket Raceweek ждут австралийских яхтсменов

Организаторы пхукетской регаты Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek намерены заняться увеличением присутствия на соревнованиях яхтсменов из-за рубежа. Соответствующее заявление содержится в пресс-релизе оргкомитета регаты, выпущенном в преддверии очередной гонки. В частности, оргкомитет планирует продолжать проведение мероприятий за пределами страны, направленных на популяризацию Phuket Raceweek, а также продвижение самого Пхукета как туристического направления для яхтсменов.

Новости Пхукета

20 Мая 2019, 03:00 PM

Фото: Guy Nowell / Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek

«В последние годы мы наблюдаем стабильный рост числа чартерных яхт на нашей регате, и это именно то направление, в котором мы хотим развиваться. Привлекательным рынком выглядит Австралия с ее крупным сообществом яхтсменов и высокой узнаваемостью Пхукета как бренда. Именно в этом рынок мы инвестируем ради будущего роста регаты», – заявил Байрон Джонс, управляющий директор компании-организатора соревнований Media Business Services Co Ltd.

Как отметил господин Джонс, в прошлом году представители оргкомитета нанесли визит в Австралию и посетили несколько местных яхт-клубов.

«Продвигая Phuket Raceweek, мы также продвигаем и Пхукет, причем ответная реакция просто ошеломительная. Везде, куда мы приезжали, нас встречали с распростертыми объятиями. Было крайне приятно узнать, как много австралийских яхтсменов уже знают о Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek. Организация трансфера на Пхукет международного экипажа, чартер лодки, аренда жилья и участие в соревнованиях могут быть недешевым удовольствием, но интерес к нашей регате на лицо, а число участников растет. После нашего австралийского вояжа мы также получили ряд заявок на участие, что можно считать хорошим началом», – заявил господин Джонс.

Очередная Cape Pawna Hotel Phuket Raceweek пройдет на Пхукете с 17 по 21 июля. Регата состоится уже в 16-й раз, в роли штаб-квартиры выступит пятизвездочный отель Cape Panwa Hotel на одноименном мысе.

Среди подавших заявки гоночных лодок сейчас значатся гоночная яхта океанского класса TP52 Team Hollywood, две лодки Sydney 40 (East Marine Emagine и Aquari), Farrgo Express и Phoenix. В круизном классе участие подтвердили Kantus Bride, Chinon, Lady Bubbly и BeauX Esprits.

Как правило, в Phuket Raceweek участвует немало и многокорпусных судов. В этом году планируется три дивизиона катамаранов и тримаранов: Firefly 850 Sports One Design, Multihull Racing и Corsair Pulse 600. При этом организаторы отмечают, что участвовать в гонках намерены все четыре пхукетских Corsair Pulse 600.

Примечательно, что Рэй Робертс (TP52 Team Hollywood) в данном году выступает не только одним из участников, но и новым спонсором гонки в лице своей компании Workforce Marine Asia. Также соревнования поддерживает Cape and Kantary Hotels.

Как отметил господин Джонс, в общей сложности на регате ожидается 40 лодок и 400 яхтсменов плюс сопровождающих их лиц. Бронирование отелей участниками регаты уже сейчас выше, чем в прошлом году.

Записаться на участие в регате и найти всю необходимую информацию можно на phuketraceweek.com.