На Пхукет пройдет конкурс среди молодых мастеров рабочих профессий

Четыре провинции южного Таиланда примут у себя участников регионального отборочного этапа соревнований среди молодых мастеров рабочих профессий National Skills Competition, победители которого затем отправятся на WorldSkills Thailand Competition 2023 в первом квартале следующего года.

Новости Пхукета

1 Июля 2022, 05:48 PM

О конкурсе было объявлено на онлайн-совещании 30 июня. Фото: PR Phuket

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, соревнования проводит Департамент развития трудовых навыков с целью расширить возможности для молодых людей в возрасте 22-25 лет и показать свое мастерство в 25 различных рабочих профессиях. Отборочный этап в южном Таиланде будет проходить 20-22 июля в провинциях Пхукет, Сураттхани, Сонгкхла и Накхон-Сри-Тхаммарат.

Победители отправятся на общенациональный этап, а лучшие из его участников – на соревнования ASEAN Skills Competition в Сингапуре в июле 2023 года, Asian Skills Competition в Малайзии и Malaysia International Skills Competition во Франции в 2024 году.

Всего для участников открыты 25 профессиональных категорий, включая автомобильное дело, пищевое производство, сварочные работы, информационные технологии, электротехника, веб-дизайн, столярное дело, швейное дело, мехатроника, графический дизайн, парикмахерское искусство, электроника, промышленная автоматика и другие.

Национальное соревнование среди представителей рабочих профессий проходят в Таиланде каждые два года в целях поддержки развития кадров в рабочих профессиях, повышения карьерных перспектив у представителей этой сферы труда, повышения благосостояния общества, а также социально-экономического развития страны целиком, пояснил Департамент развития трудовых навыков в пресс-релизе от 30 июня.

Из-за коронавируса пришлось в очередной раз отметить ежегодный глобальный конкурс WorldSkills, который должен был по расписанию проходить в этот раз в Шанхае. В качестве замены организатор WorldSkills International предложил серию отдельных мероприятий по всему миру, получивших название WorldSkills Competition 2022 Special Edition (WSC2022SE). Суммарно они должны собрать более 1,1 тыс. участников из 57 стран и регионов.

«Мы рады видеть энтузиазм членов и партнеров WordSkills и продемонстрированную ими приверженность стремлению дать возможность молодежи ощутить, что такое WorldSkills в 2022 году», – заявил президент и председатель руководящего совета WordSkills International Крис Хамфрис.

Он отметил, что состязания WorldSkills мотивируют молодежь и дают мастерам рабочих профессий показать свои профессиональные навыки, а также продвинуться по пути их совершенствования. Участие в конкурсе для большинства из них становится уникальным опытом и событием, которое запомнится на всю жизнь.