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На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

Третье региональное командование ВМФ пришло на помощь команде балкера Oracle, один из моряков на борту которого получил травму и нуждался в медицинской помощи. Патрульный корабль Т.233 принял пострадавшего на борт и доставил на Пхукет.

Новости Пхукета

18 Августа 2022, 10:41 AM
Патрульный корабль Т.233 доставил на Пхукет пострадавшего моряка из состава команды балкера Oracle. Фото: Royal Thai Navy / Third Area Command

Патрульный корабль Т.233 доставил на Пхукет пострадавшего моряка из состава команды балкера Oracle. Фото: Royal Thai Navy / Third Area Command

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

На Пхукет доставили получившего травму моряка с проходившего мимо балкера

Как сообщило третье региональное командование ВМФ, штаб которого находится на Пхукете, экипаж ходящего под флагом Либерии балкера Oracle запросил помощь 16 августа. С судна сообщили, что на борту произошел несчастный случай, и один из моряков получил травму правой руки, в том числе, глубокий порез выше локтя.

Судно вышло на связь с Пхукетом, когда находилось в 465 км к западу от острова. Точка встречи, впрочем, была назначена значительно ближе – в 46 км.

В среду, 17 августа, в место рандеву прибыл патрульный корабль ВМФ Т.233. Пострадавшего моряка на носилках осторожно погрузили на борт тайского корабля при помощи судового крана Oracle, после чего Т.233 отправился на Пхукет.

Военные моряки прибыли на остров в районе 17:00 среды, 17 августа. Затем пострадавшего отвезли в одну из пхукетских больниц для оказания профессиональной медицинской помощи.

 

 

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