На петушиных боях в Срисунторне задержаны 16 человек
Полиция Таланга задержала 16 человек за участие в нелегальных азартных играх на территории лагеря строительных рабочих в Сриунторне.
Иккапоп Тхонгтуб
12 Марта 2018 11:27:47
Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Как следует из полицейского отчета, полиция нанесла визит в лагерь рабочих около 15:30 дня 11 марта. Возглавлял команду полицейских заместитель начальника полиции Таланга подполковник Амнуай Крайвуттхианун.
Всего за участие в нелегальных азартных играх были задержаны 16 человек. В качестве улик полиция изъяла 300 бат наличными и импровизированный загон для петушиных боев.