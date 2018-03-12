На петушиных боях в Срисунторне задержаны 16 человек Полиция Таланга задержала 16 человек за участие в нелегальных азартных играх на территории лагеря строительных рабочих в Сриунторне. Иккапоп Тхонгтуб 12 Марта 2018 11:27:47 Фото: Иккапоп Тхонгтуб Как следует из полицейского отчета, полиция нанесла визит в лагерь рабочих около 15:30 дня 11 марта. Возглавлял команду полицейских заместитель начальника полиции Таланга подполковник Амнуай Крайвуттхианун. Всего за участие в нелегальных азартных играх были задержаны 16 человек. В качестве улик полиция изъяла 300 бат наличными и импровизированный загон для петушиных боев.