На перевале в Патонге разрешили проход мимо провала пешком

Уведомление о том, что с 23 октября разрешается проход мимо поврежденного участка трассы Кату-Патонг, было опубликовано на странице полиции Патонга в Facebook непосредственно в этот же день, 23 числа. Затем его разместила у себя страница Phuket Info Center, которую ведет офис губернатора.
Согласно тексту публикации, пересекать поврежденную секцию шоссе можно только в пешем порядке и только при нормальных погодных условиях, в дождь (или при угрозе нового обрушения) проход запрещен. Транспорт не допускается в принципе.
Полиция Патонга сообщила о том, что машины можно оставлять на двух парковках: напротив храма Chao Por Suea Shrine и за храмом Chao Pho Suea Shrine (у входа в монастырь Doi Thep Nimit Monastery).
Также официальные лица организовали точку «посадки-высадки сотрудников, работников заведений, людей и туристов, перемещающихся пешком из Патонга в Кату и обратно». Это территория перед стоящим на холме указателем Patong City.
В отдельной публикации Phuket Info Center привел список правил, которые должны помочь упорядочить пересечение провала на Phra Barami Rd.
- Бесплатная парковка для частного транспорта будет организована на стороне Кату у ресторана Nern Tong Restaurant. Предполагаемая вместимость – 300 автомобилей.
- Отдельная парковка будет выделена для автобусов и отельного транспорта (видимо, для доставки на рабочие места сотрудников отелей). Парковка там частных автомобилей и мотоциклов будет запрещена.
- Для автобусов будет организована временная зона разворота рядом «с палаткой служащих».
- Парковка на ночь «рядом с палаткой» будет запрещена, чтобы не нарушать порядок работы персонала.
- Парковка у знака Patong City на холме (со стороны Патонга от провала) будет запрещена.
- Парковка на обочинах и в придорожных «карманах» будет запрещена во избежание затруднения движения и создания помех служащим.
- На месте будут дежурить сотрудники дорожной полиции, в обязанности которых будет входить регулирование трафика.
- Автобусы-шаттлы будут курсировать от знака Patong City до здания муниципалитета Патонга с 7:00 утра до 20:00 вечера.
Возможно появятся новые правила и ограничения, после того как 24 октября систему начнут тестировать в реальных условиях. Впрочем, ситуацию может облегчить тот факт, что понедельник будет нерабочим днем в связи с выпавшим на воскресенье Днем Чулалонгкорна.
Также в уведомлениях Phuket Info Center ничего не говорится о том, как будут работать обычные и мотоциклетные такси на перевале.