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На перевале в Патонге разрешили проход мимо провала пешком

Полиция Патонга опубликовала уведомление, разрешающее пересекать обвалившийся участок дороги Phra Barami Rd. пешком. Транспорт нужно оставлять на выделенных парковках.

Новости Пхукета

23 Октября 2022, 10:13 PM
Уведомление полиции Патонга от 23 октября. Фото: Patong Police

Уведомление полиции Патонга от 23 октября. Фото: Patong Police

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Иллюстрация из дополнительной публикации Phuket Info Center после 22:00 вечера. Фото: Phuket Info Center

Уведомление о том, что с 23 октября разрешается проход мимо поврежденного участка трассы Кату-Патонг, было опубликовано на странице полиции Патонга в Facebook непосредственно в этот же день, 23 числа. Затем его разместила у себя страница Phuket Info Center, которую ведет офис губернатора.

Согласно тексту публикации, пересекать поврежденную секцию шоссе можно только в пешем порядке и только при нормальных погодных условиях, в дождь (или при угрозе нового обрушения) проход запрещен. Транспорт не допускается в принципе.

Полиция Патонга сообщила о том, что машины можно оставлять на двух парковках: напротив храма Chao Por Suea Shrine и за храмом Chao Pho Suea Shrine (у входа в монастырь Doi Thep Nimit Monastery).

Также официальные лица организовали точку «посадки-высадки сотрудников, работников заведений, людей и туристов, перемещающихся пешком из Патонга в Кату и обратно». Это территория перед стоящим на холме указателем Patong City.

В отдельной публикации Phuket Info Center привел список правил, которые должны помочь упорядочить пересечение провала на Phra Barami Rd.

  • Бесплатная парковка для частного транспорта будет организована на стороне Кату у ресторана Nern Tong Restaurant. Предполагаемая вместимость – 300 автомобилей.
  • Отдельная парковка будет выделена для автобусов и отельного транспорта (видимо, для доставки на рабочие места сотрудников отелей). Парковка там частных автомобилей и мотоциклов будет запрещена.
  • Для автобусов будет организована временная зона разворота рядом «с палаткой служащих».
  • Парковка на ночь «рядом с палаткой» будет запрещена, чтобы не нарушать порядок работы персонала.
  • Парковка у знака Patong City на холме (со стороны Патонга от провала) будет запрещена.
  • Парковка на обочинах и в придорожных «карманах» будет запрещена во избежание затруднения движения и создания помех служащим.
  • На месте будут дежурить сотрудники дорожной полиции, в обязанности которых будет входить регулирование трафика.
  • Автобусы-шаттлы будут курсировать от знака Patong City до здания муниципалитета Патонга с 7:00 утра до 20:00 вечера.

Возможно появятся новые правила и ограничения, после того как 24 октября систему начнут тестировать в реальных условиях. Впрочем, ситуацию может облегчить тот факт, что понедельник будет нерабочим днем в связи с выпавшим на воскресенье Днем Чулалонгкорна.

Также в уведомлениях Phuket Info Center ничего не говорится о том, как будут работать обычные и мотоциклетные такси на перевале. 

 

 

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