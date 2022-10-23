На перевале в Патонге разрешили проход мимо провала пешком

Полиция Патонга опубликовала уведомление, разрешающее пересекать обвалившийся участок дороги Phra Barami Rd. пешком. Транспорт нужно оставлять на выделенных парковках.

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Уведомление о том, что с 23 октября разрешается проход мимо поврежденного участка трассы Кату-Патонг, было опубликовано на странице полиции Патонга в Facebook непосредственно в этот же день, 23 числа. Затем его разместила у себя страница Phuket Info Center, которую ведет офис губернатора.

Согласно тексту публикации, пересекать поврежденную секцию шоссе можно только в пешем порядке и только при нормальных погодных условиях, в дождь (или при угрозе нового обрушения) проход запрещен. Транспорт не допускается в принципе.

Полиция Патонга сообщила о том, что машины можно оставлять на двух парковках: напротив храма Chao Por Suea Shrine и за храмом Chao Pho Suea Shrine (у входа в монастырь Doi Thep Nimit Monastery).

Также официальные лица организовали точку «посадки-высадки сотрудников, работников заведений, людей и туристов, перемещающихся пешком из Патонга в Кату и обратно». Это территория перед стоящим на холме указателем Patong City.

В отдельной публикации Phuket Info Center привел список правил, которые должны помочь упорядочить пересечение провала на Phra Barami Rd.

Бесплатная парковка для частного транспорта будет организована на стороне Кату у ресторана Nern Tong Restaurant. Предполагаемая вместимость – 300 автомобилей.

Предполагаемая вместимость – 300 автомобилей. Отдельная парковка будет выделена для автобусов и отельного транспорта (видимо, для доставки на рабочие места сотрудников отелей). Парковка там частных автомобилей и мотоциклов будет запрещена.

Для автобусов будет организована временная зона разворота рядом «с палаткой служащих».

Парковка на ночь «рядом с палаткой» будет запрещена, чтобы не нарушать порядок работы персонала.

Парковка у знака Patong City на холме (со стороны Патонга от провала) будет запрещена.

на холме (со стороны Патонга от провала) будет запрещена. Парковка на обочинах и в придорожных «карманах» будет запрещена во избежание затруднения движения и создания помех служащим.

На месте будут дежурить сотрудники дорожной полиции, в обязанности которых будет входить регулирование трафика.

Автобусы-шаттлы будут курсировать от знака Patong City до здания муниципалитета Патонга с 7:00 утра до 20:00 вечера.

Возможно появятся новые правила и ограничения, после того как 24 октября систему начнут тестировать в реальных условиях. Впрочем, ситуацию может облегчить тот факт, что понедельник будет нерабочим днем в связи с выпавшим на воскресенье Днем Чулалонгкорна.

Также в уведомлениях Phuket Info Center ничего не говорится о том, как будут работать обычные и мотоциклетные такси на перевале.