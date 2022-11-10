На перевале Кату-Патонг открывают проезд авто в обе стороны

Власти Пхукета приняли решение, что грунт под поврежденным участок перевала Кату-Патонг достаточно устойчив и прочен для того, чтобы разрешить с 10 ноября движение легкого автотранспорта в обе стороны. Проезд легковых машин, микроавтобусов и пикапов в направлении из Кату в Патонг должен быть открыт сегодня к 16:00. Трасса сочтена достаточно безопасной для этого.

Новости Пхукета

Открытие дороги для движения в обе стороны анонсировала страница Phuket Info Center, которую ведет офис губернатора Пхукета для информирования жителей провинции о важных событиях. Других подробностей в сообщении источника, считающегося вполне официальным, пока нет.

Накануне, 9 ноября, губернатор Наронг Вунсиеу провел очередную инспекцию на перевале, где 19 ноября обвалилась секция дороги из Патонга в Кату. После прекращения дождей там ежедневно ведутся работы по укреплению склона камнями и землей. За состоянием грунта под уцелевшими полосами дороги следят специально установленные датчики.

Утром 10 ноября пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) опубликовал очередное сообщение о том, что в настоящий момент дорога достаточно устойчива для того, чтобы транспорт мог ей пользоваться. На указанный момент по дороге был разрешен проезд легких автомобилей в сторону Кату (по дальней от провала полосе) и мотоциклов в обоих направлениях. Для грузовиков и автобусов перевал закрыт.

PR Phuket отметила, что кумулятивный эффект последних дождей был небольшим, давление воды в почве ниже критического порога, движений грунта не зафиксировано.

«Дорога по-прежнему безопасна. Маршрут может использоваться водителями при соблюдении осторожности», – добавила PR-служба.