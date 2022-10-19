На перевале Кату-Патонг обрушилась дорога

Въезд на холм Патонг-Хилл в настоящий момент закрыт как со стороны Патонга, так и со стороны Кату. Движение транспорта полностью запрещено, на месте событий работают специалисты. О пострадавших не сообщалось.
Администрация Пхукета через местный офис Департамента связей с общественностью подтвердила закрытие дороги. Со стороны Кату проезда нет от перекрестка Си-Ко. Со стороны Патонга – от храма Wat Suwan Khiri Wong.
Власти Пхукета предлагают добираться до Патонга через Карон или Камалу, при этом закладывая на дорогу 1-2 часа. Телефоны для справок: 076212129, 076323300 и 191.
При этом дорогу в Патонг из Камалы за время последних дождей уже дважды блокировали оползни. О каких-либо инцидентах на дороге со стороны Карона пока не сообщалось.