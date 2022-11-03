На перевал Кату-Патонг планируют пустить автомобили в тестовом режиме

Власти Пхукета намерены в тестовом режиме пустить «небольшие четырехколесные автомобили» на перевал Кату-Патонг. Тест-драйв должен начаться в 11:00 утра 4 ноября, сообщили вечером 3 ноября страница Phuket Info Center, а также муниципалитеты Патонга и Кату.

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Уведомление муниципалитета Кату о тест-драйве на перевале Кату-Патонг 4 ноября. Изображение: Муниципалитет Кату

Уведомление муниципалитета Патонга о тест-драйве на перевале Кату-Патонг 4 ноября. Изображение: Муниципалитет Патонга

Уведомление Phuket Info Center о тест-драйве на перевале Кату-Патонг 4 ноября. Изображение: Phuket Info Center

Согласно сообщению Phuket Info Center, опубликованному в 20:43 вечера и помеченному как срочное, четырехколесному транспорту будет разрешено движение только в направлении из Патонга в Кату.

В разрешенную категорию транспортных средств включены легковые машины, микроавтобусы и пикапы. Также дорога останется открытой для мотоциклов.

Phuket Info Center не приводит других подробностей планируемого теста-драйва. На страницах PR-службы администрации Пхукета и Департамента скоростных магистралей какая-либо информация пока отсутствует.

Отдельные сообщения опубликовали муниципалитеты Патонга и Кату. Их содержание аналогично публикации Phuket Info Center.

Добавим, что ранее 3 ноября Метеорологический департамент Таиланда (TMD) опубликовал предупреждение, в котором сообщил о об ожидающихся сильных дождях на Пхукете и в других южных провинциях 4-6 ноября. Синоптики добавили, что вероятны наводнения и сходы воды с холмов.

Метеорологическое предупреждение было выпущено до публикации сообщений о тестовом запуске движения автомобилей по перевалу Кату-Патонг.