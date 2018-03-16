На острове Си нашли кладку черепашьих яиц

Сотрудники национального парка Симиланских островов (Similan National Park) обнаружили на острове Си кладку черепашьих яиц и теперь намерены помочь черепахам вылупиться

16 Марта 2018 09:40:12

Фото: Similan National Park

Как заявил глава нацпарка Руамсилп Манаджонгпрасерт, кладка была обнаружена недалеко от пляжа Нуй в понедельник, 13 марта. Поскольку яйца находились в небезопасном месте, сотрудники парка приняли решение переместить их, чтобы черепахам ничто не помешало вылупиться. Отложившую яйца черепаху экологи не увидели, хотя ранее в этом ранее была замечена взрослая морская черепаха.

«Черепахам понадобится около 60 дней, чтобы вылупиться. Затем их отправят на базу ВМФ в Пханг-Нга, где есть сотрудники с опытом заботы о черепахах. В возрасте восьми месяцев черепах выпустят в море», – пояснил Руамсилп Манаджонгпрасерт.