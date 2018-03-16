The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

На острове Си нашли кладку черепашьих яиц

Сотрудники национального парка Симиланских островов (Similan National Park) обнаружили на острове Си кладку черепашьих яиц и теперь намерены помочь черепахам вылупиться

Новости Пхукета

16 Марта 2018 09:40:12

Фото: Similan National Park
Фото: Similan National Park

Как заявил глава нацпарка Руамсилп Манаджонгпрасерт, кладка была обнаружена недалеко от пляжа Нуй в понедельник, 13 марта. Поскольку яйца находились в небезопасном месте, сотрудники парка приняли решение переместить их, чтобы черепахам ничто не помешало вылупиться. Отложившую яйца черепаху экологи не увидели, хотя ранее в этом ранее была замечена взрослая морская черепаха.

«Черепахам понадобится около 60 дней, чтобы вылупиться. Затем их отправят на базу ВМФ в Пханг-Нга, где есть сотрудники с опытом заботы о черепахах. В возрасте восьми месяцев черепах выпустят в море», – пояснил Руамсилп Манаджонгпрасерт.

 

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля
Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.