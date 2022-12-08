На обратной стороне. Кому помогает фонд Good Shepherd и как помочь ему

Западное побережье Пхукета известно всему миру своими пляжами, ресторанами, отелями и виллами. Но жизнь на восточной стороне, например, на острове Сирэ, совсем иная, что недавно увидел весь мир, благодаря фотографиям Monsoon Garbage Thailand. Именно в рыбачких трущобах Рассады работает фонд Good Shepherd, помогающий тем, чьи повседневные реалии максимально далеки от картинок из туристических брошюр.

Лорен Бакстер

Фонд Goog Shepherd помогает детям из рыбацких трущоб изменить свою жизнь на протяжении 12 лет. Внести свой вклад в это дело может каждый, причем не только без потерь, но и с выгодой для себя.

Фонд Goog Shepherd помогает детям из рыбацких трущоб изменить свою жизнь на протяжении 12 лет. Внести свой вклад в это дело может каждый, причем не только без потерь, но и с выгодой для себя.

Фонд Goog Shepherd помогает детям из рыбацких трущоб изменить свою жизнь на протяжении 12 лет. Внести свой вклад в это дело может каждый, причем не только без потерь, но и с выгодой для себя. Фото: Good Shepherd

Фонд Goog Shepherd помогает детям из рыбацких трущоб изменить свою жизнь на протяжении 12 лет. Внести свой вклад в это дело может каждый, причем не только без потерь, но и с выгодой для себя. Фото: Good Shepherd

Фонд Goog Shepherd помогает детям из рыбацких трущоб изменить свою жизнь на протяжении 12 лет. Внести свой вклад в это дело может каждый, причем не только без потерь, но и с выгодой для себя. Фото: Phuket OrBorJor

Фонд Goog Shepherd помогает детям из рыбацких трущоб изменить свою жизнь на протяжении 12 лет. Внести свой вклад в это дело может каждый, причем не только без потерь, но и с выгодой для себя. Фото: Good Shepherd

Рост цен на продукты питания, бензин и электричество чувствуют все жители Пхукета, но наиболее сильный удар инфляция нанесла по членам самых бедных сообществ острова, таких как рыбацкие трущобы на Сирэ. У жителей восточной окраины Пхукет-Тауна и без того весь заработок без остатка уходил на повседневные нужды, а сейчас все стало еще хуже. Вплоть до того, что из-за повышения стоимости дизеля многие рыболовецкие суда просто не могут выйти в море на промысел, а их экипажи, зачастую состоящие из трудовых мигрантов, не получают никаких денег и не могут кормить семьи. Дети, беременные женщины, престарелые – самые уязвимые группы, ведь они не могут полноценно работать сами.

C 2010 года фонд Good Shepherd Phuket Town (GSPT) помогает самым бедным сообществам Пхукета. Не имя доступа к здравоохранению о образованию, дети мигрантов нередко становятся объектами торговли для трудовой и сексуальной эксплуатации. И фонд Good Shepherd всегда верил, что именно образование – это возможность разорвать ззловещий круг бедности и дать шанс молодежи вырваться из нее.

Работающая на благотворительной основе школа Good Shepherd принимает школьников вот уже 12 лет, но в этом году был зафиксирован резкий приток детей. Количество воспитанников в возрасте от пяти до 18 лет выросло с 240 до 320 детей. Вплоть до того, что проводить занятия для младших учащихся до недавнего времени приходилось на игровой площадке, поскольку в классах не хватало место.

Школа существует исключительно на пожертвования, всецело полагаясь на местное сообщество в своем стремлении обеспечить лучшую жизнь детям из самых уязвимых социальных групп. Но инфляция коснулась всех: обычный школьный ланч вырос в цене с 30 до 40 бат на ребенка, что в месяц требует уже внушительных 230 тыс. А для многих детей школьный ланч – единственная еда за весь день.

Помощь, которая объединяет

В дни пандемии коронавируса Good Shepherd потерял многих жертвователей, так что сбор средств сейчас – критическая задача для выживания школы. В прошлом июне фонд проводил гала-балл в честь юбилея Королевы Елизаветы в прекрасном зале отеля Courtyard by Marriott в Пхукет-Тауне. Вместе с генеральным менеджером Пам Онг и ее командой фонд собрал более 1 млн бат, одна часть из которых пошла на поддержание работы школы, а вторая – на закупку аппарата для гемодиализа для госбольницы Vachira Phuket Hospital.

Отдельно школа благодарна за пожертвования Сесилии Уоррен и Уэйну Скалану, полученные через Ассоциацию ветеранов Пхукета при поддержке Стива Пирса. Такие мероприятия бесценны не только тем, что объединяют жителей Пхукета и позволяют им налаживать связи друг с другом, но и непосредственными переменами в жизнях детей из нашего сообщества в широком смысле.

Также фонд открыл два магазина секонд-хенда Thrift Charity Stores на Пхукете. Первый – Pre-Loved Charity Store – работает в Lifestyle Village в Чернг-Талей при поддержке Blue Tree Phuket. А на юге острова покупателей ждет магазин Pre Loved Too, находящийся в Rawai Art Village и спонсируемый прекрасной семьей Петтитов в лице Патриции, Роберта и Джордана.

Магазины принимают пожертвования в виде вещей, которые перестали быть востребованы, хотя некогда были любимы. Игрушки, одежда, бытовая утварь – все может быть использовано другими. Даже порванные рубашки и брюки идут в дело, благодаря Сэм Маккью и ее команде из Seeds of Change, которые мастерят их них очаровательные сумки и другие поделки (к примеру, слоников).

Не стесняйтесь заглянуть в магазины – вы точно найдете там что-нибудь по нраву, а то и множество чего-нибудь! За каждым магазином стоит преданная группа поддержки, которая гарантирует, что каждый вырученный бат пойдет напрямую в школу Good Shepherd. А если у вас есть пара свободных часов в неделю и желание помочь делом, то фонд всегда рад рабочим рукам.

Чтобы праздники пришли ко всем

Вот же два года подряд фонд отмечает Рождество вместе с Джоэлем Адамсом, его актерской труппой Theatrix и театром Junkyard Theatre семьи Андервудов. В этом году благотворительную пантомиму будут показывать 10 и 11 декабря. Традиция пантомимы – очаровательный элемент Рождественского духа, а в этом году Theatrix обещает удивить сочетанием несочетаемого – классической сказки «Джек и бобовый стебель» и космической саги «Звездные войны». Поддержать коллектив можно самыми разными способами: как на сцене, так и вне ее. Никакой предварительный опыт не требуется, а море веселья и атмосфера живого театра гарантированы и участникам, и зрителям в зале Junkyard Theatre, одного из самых инновационных и восхитительных мест на Пхукете.

Конечно, немыслимо Рождество и без классической ярмарки, которая в этом году пройдет 10 декабря в Blue Tree Phuket вместе с их собственным Wansao Market, то есть гостей приглашают на Wansao Christmas Market. Если вы что-то делаете своими руками и продаете, то это прекрасная возможность презентовать свою продукцию публике, которая как раз будет искать необычные подарки близким на Рождество и Новый год.

Также школа Good Shepherd всегда ищет энтузиастов, готовых уделить свое время детям. Уже третий год подряд фонд реализует комплексную программу GSPT School Support Program, включающую образовательную компоненту, языковую, социальную, а также компьютерную грамотность, музыку и другие искусства.

Сейчас, к примеру, школа ищет преподавателя йоги и кого-нибудь, кто играл бы с детьми в разные игры раз в неделю. Если вам по душе такое занятие, то пишите и звоните в фонд (также пишите по вопросам участия в рождественском шоу и ярмарке). Это восхитительная возможность познакомиться с прекрасными детьми, которым выпало родиться в менее благополучной части нашего сообщества, чем другим, но которые могут дать огромное количество любви в ответ на доброту к ним.

Дополнительную информацию можно получить по эл. почте phuketcharity@gmail.com или через WhatsApp по номеру +66898742942.