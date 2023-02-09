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На Найтоне оставили антивоенное граффити

Полиция Саку пообещала попытаться найти человека, оставившего антивоенное граффити на одном из камней на пляже Найтон. Сами надписи с камня удалят. При этом пляж Найтон является охраняемой природной зоной, входящей в состав нацпарка Сиринарт.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Февраля 2023, 06:31 PM
Антивоенная надпись на камне на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Антивоенная надпись на камне на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Антивоенная надпись на камне на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Антивоенная надпись на камне на пляже Найтон. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Найтон является охраняемой природной зоной, входящей в состав нацпарка Сиринарт. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Найтон является охраняемой природной зоной, входящей в состав нацпарка Сиринарт. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Найтон является охраняемой природной зоной, входящей в состав нацпарка Сиринарт. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Найтон является охраняемой природной зоной, входящей в состав нацпарка Сиринарт. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Найтон является охраняемой природной зоной, входящей в состав нацпарка Сиринарт. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пляж Найтон является охраняемой природной зоной, входящей в состав нацпарка Сиринарт. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал пляжный спасатель Наттавут Буннакэу, надписи на камне были обнаружены утром 9 февраля неким иностранцем. Сами лайфгарды во время последнего вечернего обхода пляжа в 19:00 предыдущего дня никаких граффити не заметили. Кроме того, расписанный камень находится в 300 м от пункта базирования спасателей.

Об инциденте были проинформированы полиция Саку и руководство национального парка Сиринарт, в состав которого входит пляж Найтон. В правоохранительных органах сказали, что проверят записи с ближайших камер видеонаблюдения и постраются найти граффитчика.

Сотрудники нацпарка, в свою очередь, пообещали максимально оперативно отмыть камень от антивоенных лозунгов и оскорблений в адрес российского президента.

«Многие из посетителей пляжа, кто видел граффити, были разочарованы этим», – добавил спасатель Буннакэу.

Граффити на прибрежных камнях в нацпарке Сиринарт появляются не впервые, и официальные лица не трактуют это иначе, нежели вандализм на охраняемой природной территории.

Предыдущий резонансный случай произошел в 2020 году, когда одну из скал на Найтоне отметил своим тэгом российский уличный художник Дмитрий Брагин (dem51). 

Граффитчика оперативно нашли в соцсетях. В одном из комментариев его попросили «рисовать дома, уважать природу и местное гостеприимство». На это den51 ответил: «Гражданин, я рисую где хочу не надо мне говорить что делать» [пунктуация автора].

Мужчина, отдыхавший на Пхукете с женой и ребенком, избежал ответственности, успев покинуть страну.

Комментируя тот случай, глава нацпарка Наттхават Нуйсрирам попросил информировать его офис о подобных случаях через Facebook или по телефонам 076-328226 и 076-328226. Одновременно он отметил, что наказание за надписи на скалах – всего лишь 500 бат штрафа.

 

 

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