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На Най-Янге провели субботник

Административная организация тамбона Саку (OrBorTor) организовала на пляже Най-Янг субботник, после того как волнами на берег выбросило значительное количество мусора.

Таньялак Сакут

2 Октября 2017 17:43:40

Фото: Администрация тамбона Саку
Фото: Администрация тамбона Саку

Глава OrBorTor тамбона Саку Киттикорн Пратип На-Таланг и 15 сотрудников OrBorTor вышли на субботник сегодня, 2 октября, и в течение двух часов собрали на пляже около 30 мешком мусора, как рассказал «Новостям Пхукета» один из представителей PR-службы администрации района.

«Сотрудники OrBorTor регулярно участвуют в уборке пляжа, но с каждым днем все новый и новый мусор выбрасывает волнами на берег. Последняя же неделя была самой плохой в этом отношении», – заявил собеседник редакции, попросивший не указывать его имени в газете.

«В последние дни мы не могли провести уборку из-за погоды, но сегодня у нас получилось выйти на пляж и прибраться. Завтра мы проведем новую уборку», – добавил представитель OrBorTor.

В свою очередь Киттикорн Пратип На-Таланг призвал граждан присоединяться к подобными субботникам и вносить свой вклад в дело поддержания чистоты на Пхукете.

 

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