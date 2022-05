На Най-Харне прочистили канал, ведущий от озера к морю

Муниципалитет Раваи отчитался о проведении плановых работ по чисте и углубления канала, связывающего находящееся у пляжа озеро непосредственно с морем.

Новости Пхукета

Работы проходили на пляже 17 мая, для их проведения пришлось задействовать экскаватор, а сам участок прибрежной линии с так называемой «лагуной» временно закрыть для отдыхающих.

Муниципалитет Раваи подчеркнул, что обеспечение свободного тока воды необходимо для того, чтобы она не застаивалась. При этом власти не уточнили, с какой регулярностью проводятся подобные работы.

Сообщение муниципалитета завершается стандартным девизом района, который власти повторяются в большинстве публикаций о благоустройстве на юге острова: «Раваи – приятный для жизни город, где сочетаются туристические достопримечательности мирового уровня, богатство природных ресурсов, хорошая экология, культура и технические инновации».

При этом муниципалитет ничего пока не сказал о том, услышал ли он призыв местных жителей пересмотреть подход к уборке уличного мусора в районе пляжа Най-Харн. Ранее люди жаловались, что нанятые муниципалитетом уборщики старательно подметают листья, но игнорируют лежащий на земле пластиковый мусор, такой как бутылки и контейнеры из-под готовой еды.

Отметим, что именно Най-Харн станет местом проведения пхукетского раунда масштабного туристического фестиваля AquaLumina, который будет проходить в трех провинциях на побережье Андаманского моря.

Пхукет подхватит эстафету вслед за Краби 20 мая, мероприятия будут продолжаться по 31 число. Площадь фестивальной площадки должна составить 12 тыс. кв. м.

Анонсируя событие, губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу отметил, что пхукетский раунд фестиваля будет озаглавлен «Земля стражей Андаманского моря» (Land of the Guardians of the Andaman). Гостям обещают светозвуковые шоу по пятницам, субботам и воскресеньям, а также отдельное шоу традиционного для южного Таиланда танца «нора», причем губернатор пообещал «сияющую нору» в духе общей концепции фестиваля.

«Также будут живые выступления местных музыкальных коллективов и другие развлечения, которые понравятся всем. Мы хотим, чтобы каждый осознал важность океана, и приглашаем гостей всех возрастов», – отметил губернатор Пхукета.