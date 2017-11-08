На Nanai rd. в Патонге завершается модернизация дренажной системы

Муниципалитет Патонга обещает к концу года завершить модернизацию системы ливневой канализации на Nanai Rd., чтобы положить конец регулярным наводнениям в районе пересечения этой улицы с Soi Banzaan в сезон дождей.

8 Ноября 2017 10:28:14

Причина регулярных наводнений в районе перекрестка Nanai Rd. и Soi Banzaan заключается в том, что во время дождей туда направляются потоки воды со склона близлежащего холма, которые приносят с собой землю и песок, забивающие ливневую канализацию. Модернизация дренажной системы, по словам мэра Патонга Чалермлак Кебсап, должна решить эту проблему

«Сейчас нам нужно пригонять грузовик с насосом для откачки песка после каждого ливня, и каждый раз это приводит к образованию больших пробок на дороге. Я уверена, что новая дренажная система позволит решить проблему на долгий срок, и жизнь людей будет намного удобней», – заявила госпожа Кебсап в беседе с корреспондентом газеты Khao Phuket.

Система состоит из двух дренажных «каналов» шириной 2 м и протяженностью 300 м на Nanai Rd., а также отдельного коллектора в центре перекрестка Nanai Rd. и Soi Banzaan. Дренажные «каналы» и коллектор закрыты стальными решетками с толщиной прутьев в 5 см, способных выдерживать вес даже тяжелого транспорта. При этом парковать на них двухколесные транспортные средства неудобно, что стоит учесть клиентам и перcоналу магазинов SuperCheap, 7-Eleven и Family Mart на Nanai Rd.

Один из сотрудников муниципалитета Патонга, отвечающий за городское благоустройство, рассказал газете Khao Phuket, что работы по модернизации дренажной системы должны были закончиться 8 ноября, но строители не уложились в срок из-за сезонных дождей и высокой транспортной загруженности Nanai Rd. Текущая степень готовности – 85%, и подрядчика ждет штраф в размере 50 тыс. бат за каждый день просрочки. Общий же бюджет проекта – чуть меньше 20 млн бат.

«Мы спешим закончить все работы, включая укладку нового асфальта, в декабре или, в самом крайнем случае, в течение января. Пожалуйста, проявите терпение», – заявил собеседник редакции. Имени подрядчика он не назвал.