На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм

Как пояснил глава муниципалитета Раваи Арун Солос, с идеей озеленения мыса Промтхеп выступил господин Арироб, а его старый знакомый Кампон Тансача согласился помочь с реализацией проекта и предоставил 80 пальм из резервов своего ботанического сада.
«Суммарная стоимость предоставленных пальм составляет около 10 млн бат», – добавил господин Солос.
Господин Тансача и его озеленители прибыли на Пхукет 26 декабря. Высадка пальм должна завершиться к 29 числу.
Отметим, что ботанический сад NongNooch Tropical Botanical Garden в Паттайе был основан родителями Кампона Тансачи в 1954 году. Площадь парка составляет 1,7 тыс рай. Ежедневного его посещают около 5 тыс. туристов.