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На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм

На Пхукете началась реализация проекта по высадке 80 пальм на мысе Промтхеп, предоставленных острову ботаническим садом NongNooch Tropical Botanical Garden по инициативе бывшего члена парламента от Пхукета Райвата Арироба и главы ботанического сада Кампона Тансачи.

Новости Пхукета

28 Декабря 2019, 10:13 AM
На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

Как пояснил глава муниципалитета Раваи Арун Солос, с идеей озеленения мыса Промтхеп выступил господин Арироб, а его старый знакомый Кампон Тансача согласился помочь с реализацией проекта и предоставил 80 пальм из резервов своего ботанического сада.

«Суммарная стоимость предоставленных пальм составляет около 10 млн бат», – добавил господин Солос.

Господин Тансача и его озеленители прибыли на Пхукет 26 декабря. Высадка пальм должна завершиться к 29 числу.

Отметим, что ботанический сад NongNooch Tropical Botanical Garden в Паттайе был основан родителями Кампона Тансачи в 1954 году. Площадь парка составляет 1,7 тыс рай. Ежедневного его посещают около 5 тыс. туристов.

 

 

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