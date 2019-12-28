На Пхукете началась реализация проекта по высадке 80 пальм на мысе Промтхеп, предоставленных острову ботаническим садом NongNooch Tropical Botanical Garden по инициативе бывшего члена парламента от Пхукета Райвата Арироба и главы ботанического сада Кампона Тансачи.

Новости Пхукета

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм. Фото: Муниципалитет Раваи

Как пояснил глава муниципалитета Раваи Арун Солос, с идеей озеленения мыса Промтхеп выступил господин Арироб, а его старый знакомый Кампон Тансача согласился помочь с реализацией проекта и предоставил 80 пальм из резервов своего ботанического сада.

«Суммарная стоимость предоставленных пальм составляет около 10 млн бат», – добавил господин Солос.

Господин Тансача и его озеленители прибыли на Пхукет 26 декабря. Высадка пальм должна завершиться к 29 числу.

Отметим, что ботанический сад NongNooch Tropical Botanical Garden в Паттайе был основан родителями Кампона Тансачи в 1954 году. Площадь парка составляет 1,7 тыс рай. Ежедневного его посещают около 5 тыс. туристов.