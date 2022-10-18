На медицинский хаб на Пхукете выделили 5,1 млрд бат

Кабинет министров Таиланда одобрил выделение 5,1 млрд бат на реализацию проекта Андаманского медицинского хаба в Май-Кхао, сообщила заместитель официального представителя правительства Трайсури Трайсоранакун по итогам заседания кабмина 11 октября. Большая часть средств будет потрачена на открытие на Пхукете филиала академической больницы Songklanagarind Hospital, где будут не только лечить пациентов, но и готовить новых врачей. Однако ни в заявлении госпожи Трайсоранакун, ни в стенограмме заседания кабмина ничего не говорится о судьбе всех предыдущих планов по созданию медицинского хаба, под которые изначально выделялась земля в Май-Кхао и уже было одобрено финансирование в размере 1,4 млрд бат.

Новости Пхукета

18 Октября 2022, 09:00 AM

Проект Andaman International Health Center должен быть реализован за пять лет. В центре должны будут и лечить пациентов (включая медицинских туристов из-за рубежа) и готовить врачей с медсестрами. Изображение: MHESI

«Проект будет включать инфраструктуру для медицинских исследований и развития услуг здравоохранения, а также функционировать в качестве больницы, способной заниматься и базовой медицинской помощью, и сложными случаями. Это повысит уверенность местных жителей и туристов в наличии у них доступа к качественному и заслуживающим доверия медицинскому уходу», – цитирует ThaiPBS слова госпожи Трайсоранакун.

Согласно стенограмме заседания, на больницу Songklanagarind Hospital Phuket будет потрачено 4,7 млрд бат из выделяемых 5,1 млрд. Около 212,5 млн будут направлены на некий Международный научно-медицинский колледж (International Health and Science College), а еще 141,5 млн – на Международный велнесс-центр (International Wellness Center) и Центр цифровой стоматологии (Digital Dental Center Songklanagarind). Причем в трех последних случаях речь идет о «реновации», то есть предполагается, что указанные объекты уже существуют, хотя на выделенных под медцентр 141 рае земли в Май-Кхао пока ничего не построено.

Также в проекте появились и два новых действующих лица –Университет Принца Сонгкхла (PSU) и Министерства высшего образования, науки, исследований и инноваций (MHESI).

Находящаяся в городе Хат-Яй больница Songklanagarind Hospital – академическая клиника медфака PSU, совмещающая функции больницы и центра подготовки врачей. Ее пхукетский филиал должен заниматься тем же.

«Наша цель – подготовка профессионалов медицинских наук, таких как доктора, медсестры, стоматологи, фармацевты, медтехники; а также развитие и предоставление услуг альтернативной медицины; создание площадки для академических исследований в медицине и общественном здравоохранении», – заявил министр высшего образования и науки Анек Лаотхаматат.

Как было пояснено, запрос на выделение 5,1 млрд бат, который одобрил 11 октября кабмин, исходил именно от PSU и MHES, хотя до этого об и участиив проекте медицинского хаба ничего не говорилось.

Здесь будет хаб

Перспективы развития прибрежного участка земли площадью в 141 рай на севере Пхукета обсуждаются с разной интенсивностью уже более двух десятилетий. Изначально основной идеей было построить там крупный конференц-центр, причем Таиланд даже смог получить на него кредит от Всемирного банка, но при премьер-министре Таксине Чинавате проект был свернут, а средства направили на строительство конференц-центра в Чианг-Мае.

В середине октябре 2019 года идея, казалось бы, вернулась на повестку дня. Губернатор Пхакапхонг Тавипатана неожиданно посетил «крайний север» Пхукета и заявил о том, что его офис подаст новую заявку на выделение средств на конференц-центр. Однако через восемь месяцев, в середине июня 2020 года, пхукетский офис Департамента PR объявил вовсе не о конференц-центре, а о медицинском кластере. При этом ведомство сообщило новость не от своего имени, а со ссылкой на неких «репортеров». В качестве авторов предложения назывались упомянутый губернатор Тавипатана (уже с приставкой «бывший»), директор Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Сукхонтхапон и глава пхукетского офиса Минздрава Тханит Сермкэу. Ни MHESI, ни PSU в списке не было.

Несмотря на то, что страна боролась тогда с COVID-19, проект быстро получил развитие. В сентябре Кабмин одобрил его «в принципе», в октябре Минздрав и Казначейство озвучили бюджет в 4 млрд бат, а в декабре состоялась передача 141 рая земли в Май-Кхао от Казначества Минздраву для реализации проекта. На церемонии председательствовал вице-премьер Правит Вонгсуван, который, заявил, что медцентр должен способствовать превращению Пхукета в хаб медицинского туризма, когда мир справится с пандемией.

Все это время предполагалось, что ключевую роль в проекте должна играть больница Vachira Phuket Hospital. Именно ей правительство доверило создание медицинской инфраструктуры мирового уровня, включая центры геронтологии, кардиологии и физиотерапии. Проект получил рабочее название International Health Plaza и предполагал в дальнейшем создание центра лучевой терапии онкологических заболеваний и «центра тропической медицины». Также речь шла о развитии сопутствующей инфраструктуры, «где местные общественные предприятия продавали бы свою продукцию и услуги». Проект был презентован с впечатляющими эскизами, выполненными при помощи компьютерной графики.

Сейчас кабмин говорит, что именно его одобрение плана в 2020 году «подтолкнуло Университет Принца Сонгкхла к подготовке деталей проекта Андаманского международного медицинского центра в виде рабочих планов, финансовых планов, операционных планов и так далее».

При этом ни PSU, ни MHESI не были они упомянуты в проекте даже 1 марта 2022 года, когда официальный представитель офиса премьер-министра Тханакорн Вангбунконгчана объявил о том, что кабмин дал принципиальное согласие на выделение 1,4 млрд бат на него. Вернее, «на повышение качества оздоровительного туризма на Пхукете до уровня туристического направления мирового класса».

«Объем инвестиций составляет 1,4 млрд бат. Деньги пойдут на укрепление готовности системы технологической инфраструктуры, системы медицинских наук и медицинских услуг, поддержку оказания современных услуг в сфере медицины для зарубежных клиентов и общественного здоровья», – говорил в марте господин Вангбунконгчана и подтверждал, что за реализацию проекта по-прежнему отвечает Vachira Phuket Hospital.

Подробности распределения средств ожидались позже. Тогда же господин Вангбунконгчана лишь заверял, что проект в Май-Кхао должен стать моделью развития оздоровительного и медицинского туризма по всей стране.