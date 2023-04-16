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На марафоне в Лагуне ожидают свыше 8000 участников

Организаторы ежегодного марафона в Лагуне, который сейчас официально именуется Supersports Laguna Phuket Marathon, отмечают восстановление интереса к событию со стороны иностранных атлетов и ожидают более 8000 участников на соревнованиях 2023 года. Мероприятие пройдет на Пхукете в выходные 10-11 июня и вновь будет двухдневным – одного дня всем желающим уже недостаточно. Предполагается, что участие в забегах примут профессионалы и любители из 40 с лишним стран мира.

Новости Пхукета

16 Апреля 2023, 01:20 AM
В последних перед пандемией соревнованиях 2019 года принимали участие более 12 тыс. человек. Фото: Архив The Phuket News

В последних перед пандемией соревнованиях 2019 года принимали участие более 12 тыс. человек. Фото: Архив The Phuket News

Марафон в Лагуне – одно из старейших международных спортивных соревнований на Пхукете, неизменно собирающее значительно число спортсменов, специально приезжающих на остров для участия в забегах. Марафон сертифицирован Ассоциацией международных марафонов и забегов на длинные дистанции IAAF AIMS, а также является квалификационным турниром на знаменитый Бостонский марафон.

Для властей острова событие является и возможностью продемонстрировать Пхукет миру, и прямым драйвером туризма. Тем более, что марафон привлекает нишевых туристов из-за рубежа, в которых провинция особо заинтересована.

Программа субботы, 10 июня, будет включать детский забег на 2 км, а также взросые забеги на 5 км и 10,5 км. На воскресенье, 11 июня, запланированы полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км) и марафонская эстафета.

Традиционно многие участники воскресных забегов для разогрева выходят на субботние дистанции. Периодически происходят и золотые дубли, когда один спортсмен берет по золоту в каждый из дней. В прошлом году это сделал россиянин Сергей Зырянов, выигравший забеги на 5 км и 21,1 км.

По словам Чарли Джунга из GAA Events (компании-организатора Supersports Laguna Phuket Marathon), поток заявок на забеги 2023 года стабильный, так что прошлогодний показатель в 7000 участников будет, скорее всего, превзойден.

«Особенно воодушевляет то, что в этом году вернулся интерес со стороны зарубежных участников. Пандемия ограничила возможности для международных поездок, но с возвращение зарубежного туризма мы видим и рос интереса со стороны иностранных бегунов и членов их семей, которые хотят совместить спорт и отдых на Пхукете», – отметил он.

Как и в прежние годы, часть сборов от мероприятия будет направлена на благотворительные проекты по помощи детям, которые реализует фонд Children First Fund (CFF). Через него пхукетская Лагуна поддерживает более 400 детей из семи пхукетских приютов.

Регистрация на Supersports Laguna Phuket Marathon и дополнительная информация доступны на сайте www.phuketmarathon.com. Facebook: www.facebook.com/phuketmarathon, Instagram: @phuketmarathon, YouTube: https://www.youtube.com/user/LagunaPhuketMarathon.

 

 

 

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