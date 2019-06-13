На Маана Самрана подали заявления в DSI и NACC

Два экологических активиста с Пхукета обратились в Департамент специальных расследований (DSI), Национальную антикоррупционную комиссию (NACC) и офис омбудсмена (Damrongtham Centre) с просьбой проверить действия главы административной организации (OrBorTor) Маана Самрана при заключении и реализации контракта на строительство водоочистных сооружений у пляжей Сурин и Банг-Тао. Также активисты хотят, чтобы проверка была проведена и по факту замороженного проекта по строительству стены на пляже Сурин для защиты от эрозии.

Новости Пхукета

13 Июня 2019, 12:00 PM

Фото: Phuket PR Department

Заявления в региональные штаб-квартиры DSI, NACC и Damrongtham Centre в Сураттхани были поданы в пятницу, 7 июня. В роли заявителей выступили пхукетские активисты Данай Яди и Чамрун Керндам. Соответствующую информацию распространила на своем портале IsraNews.org организация Isra Institute, основанная Тайским фондом развития прессы и занимающаяся освещением дел в отношении чиновников и других официальных лиц.

В сообщении Isra Institute указывается, что еще в конце мая господа Яди и Керндам обратились в офис NACC на Пхукете, но потом решили продублировать заявления на более высоком уровне из опасений того, что на острове дело попытаются замять, возможно, уничтожив «улики». В беседе с журналистами господа Яди и Керндам заявили, что они обеспокоены халатным отношением пхукетских чиновников к своим обязанностями и вытекающим из этого отношения ущербом для окружающей среды.

Водоочистные сооружения, о которых идет речь, были запущены в эксплуатацию в марте этого года. Проект обошелся бюджету в 355 млн бат. При этом уже в мае местные жители и активисты заявили, что, несмотря на запуск комплексов, на пляжах Сурин и Банг-Тао сливаются в море неочищенные сточные воды. Активных граждан не смутило то, что до запуска водоочистных сооружений слив жидких отходов с море происходил ежедневно, поскольку никаких мощностей для очистки воды не было в принципе. Кроме того, господин Маан Самран и сам говорил, что запущенные комплексы едва ли справятся с нагрузкой в сезон дождей, когда объем воды в местных каналах значительно увеличится.

Также активисты просят провести проверку замороженного строительства стены для защиты Сурина от эрозии. Данный проект (с бюджетом в 12 млн бат) был начат по инициативе Маана Самрана в 2017 году, но практически сразу работы были приостановлены из-за недовольства местных жителей, возмутившихся тем, что их не поставили в известном о проекте и не провели общественных слушаний.