На лодках Пхукета стандартизируют спасательные жилеты

Портовый департамент Таиланда отдал распоряжение обновить спасательные жилеты на всех судах, чтобы они отвечали установленным властями стандартам качества.

12 Января 2018 11:15:55

Фото: Портовый департамент

С 1 января 2018 года для обновления лицензии на использование судна необходимо подтверждение того, что спасательные жилеты соответствуют требованиям по качеству.

«Портовый департамент Таиланда выпустил уведомления для владельцев лодок о том, что проверка качества спасательных жилетов с 1 января является обязательным требованием для продления лицензии», – заявил «Новостям Пхукета» глава Морского департамента по 5 региону (со штабом на Пхукете) Сурат Сирисаят.

По его словам, к концу 2018 года на всех морских судах должны быть только жилеты, соответствующие установленным требованиям, поскольку если жилеты им не соответствуют, лицензия на использование судна выдаваться не будут.