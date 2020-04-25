На КПП в Банг-Тао не сумели остановить нарушительницу дорожного контроля

Полиция Чернг-Талей пока не приняла решение относительно того, какие меры будут приняты в отношении женщины, проигнорировавшей требования остановиться на КПП в Банг-Тао и проехавшей через чекпоинт без разрешения официальных лиц. Родственники нарушительницы заявили, что у нее расстройство психики.

Кхунанья ВанчаветНовости Пхукета

25 Апреля 2020, 12:39 PM

Женщина на мотоцикле проехала через КПП в Банг-Тао, игнорируя просьбы остановиться. Родственники нарушительницы сказали полиции, что у нее психическое расстройство.

Инцидент с нарушением мер дорожного контроля произошел на КПП, находящимся на Srisoonthorn Rd. напротив магазина Tesco Lotus утром 24 апреля. Данный чекпоинт установлен фактически на въезде в Банг-Тао, являющийся одним из главных эпицентров распространения COVID-19 на Пхукете. Весь инцидент был снят на видео одним из дежуривших на трассе сотрудником официальных ведомств.

Женщина на мотоцикле подъехала к пункту дорожного контроля, но не остановилась для проверки, а выехала на полосу встречного движения и начала объезжать КПП. По дороге она остановилась и начала что-то быстро говорить дежурившим на чекпоинте. На видео из всех слов можно было разобрать только «Меня не волнуют Прают Чан-Оча». Затем женщина уехала дальше, игнорируя все требования дежурных.

Подполковник Тхунтуронг Вуттхивонг из полиции Чернг-Талей рассказал The Phuket News, что информация об инциденте поступила в участок около полудня. Довольно оперативно полицейские нашли дом женщины, но самой ее там не было. Пообщаться правоохранителям удалось лишь с ее младшим братам.

«Он подтвердил, что женщина на видео – его старшая сестра. При этом он сказал, что не знает, где она находится. Он попытался связаться с ней, но не смог. В ходе дальнейших расспросов полицейские выяснили, что у нее расстройство психики», – рассказал подполковник Вуттхивонг.

«Мы попросили семью женщины сказать ей, что ей нужно позвонить в полицейский участок Чернг-Талей, когда она вернется домой», – добавил офицер.

На момент беседы с The Phuket News полиция еще не приняла решение о том, какие меры могут быть приняты в отношении женщины. Полиция даже не решила, стоит ли вызывать ее в участок, «поскольку если она является носителем вируса, то может заразить сотрудников участка».

Также подполковник Вуттхивонг добавил, что при принятии решения должен быть учтен и ее диагноз, имея в виду упомянутое психическое расстройство.