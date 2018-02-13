На КПП Та-Чат-Чай перехватили третью партию наркотиков за пять дней

Сотрудники полиции, проверяющие взъезжающий на Пхукет пассажирский транспорт, задержали очередного курьера, пытавшегося ввезти наркотики на остров.

13 Февраля 2018 11:52:58

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уроженец провинции Пханг-Нга Чаломсак Матчавет был задержан пхукетской полицией при попытке ввоза наркотиков на остров около 22:30 вечера 12 февраля. Наркокурьера обнуражили при досмотре пассажирского автобуса из города Хат-Яй. При себе у подозрительно выглядевшего мужчины обнаружилось 585 таблеток метамфетамина (яба) и 0,1 грамма героина.

На допросе Чаломсак Матчавет заявил, что приобрел наркотики у некого мужчины по прозвищу Офф. Наркокурьер отметил, что полное имя поставщика ему неизвестно.

По словам задержанного, наркотики он купил для личного употребления. Впрочем, количество их было столь велико, что дело против курьера было возбуждено по статье о хранении с целью продажи.

Напомним, на прошлой неделе на КПП Та-Чат-Чай уже были задержаны двое наркокурьеров.