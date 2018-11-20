На кольце Чалонга открыли проезд с Wiset Rd. на Chao Fa East Rd

Компания-подрядчик, занимающаяся прокладкой тоннеля под кольцом Чалонга, завершила работы над сводом тоннеля непосредственно под кольцом, что позволило открыть прямой проезд с Wiset Rd. на Chao Fa East Rd.

Таньялак Сакут

Информацию о завершении очередного этапа работ корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» подтвердил инженер Сомкьет Йимпонг, курирующий проект от лица пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

«Вчера мы открыли полосу для движения транспорта с Wiset Rd. напрямую на Chao Fa East Rd., что позволит уменьшить проблемы для транспорта, следующего в Пхукет-Таун в часы пик. Открыть диагональный проезд через кольцо позволило окончание работ на сводом под этой частью дороги», – подтвердил господин Йимпонг.

По словам инженера, рабочим осталось пройти 150 м непосредственно самого тоннеля (в сентябре оставалось 240 м). Эти работы, как отметил господин Йимпонг, должны быть завершены к концу декабря.

Затем рабочие займутся стенами тоннеля, после чего приступят к установке систем освещения и откачки воды. Также в декабре должно быть расширено пространство для движения транспорта на Chao Fa West Rd перед Home Pro и Villa Market.

Сдача тоннеля по-прежнему запланирована на апрель 2019 года.