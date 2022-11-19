На Ко-Мапрао поймали макак C1 и С2, беспокоивших местных жителей

В центр изучения дикой фауны при природном заказнике Khao Phra Thaeo в Таланге поступили две макаки, пойманные ранее на Ко-Мапрао в тамбоне Ко-Кэу. После необходимых процедур их отпустят на волю, но неизвестно, где именно.

Новости Пхукета

Как сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket), макак привезли в образовательный центр в Паклоке после отлова, состоявшегося 8 ноября. Обеих поймали на Кокосовом острове по запросу местных жителей. Кто именно проводил отлов, в публикации не уточняется, но в новости упомянут спасатели Kusoldharm Foundation, которые приезжают, в том числе, и на вызовы, связанные с дикими животными.

Сообщение о доставке двух макак с Мапрао к специалистам в Паклок было опубликовано 19 ноября. Официальные лица не уточнили, что происходило между заявленной датой отлова (8 ноября) и моментом публикации новости (19 ноября).

На сопровождающих сообщение снимках запечатлены две обезьяны в клетках. На груди первого животного видна надпись С1, на груди второго – С2. Также у макаки под вторым номером заметна рана над бровью.

PR-служба указала, что после ветеринарного осмотра, «маркирования» и «реабилитации» макак выпустят назад в дикую природу. Впрочем, власти не уточнили, где это будет сделано – на самом Пхукете или на одном из небольших островов у восточного побережья. Именно туда несколько лет назад переселяли макак, докучавших жителям Рассады и Пхукет-Тауна и вызывавших беспокойство у властей возможностью нападений на людей и распространения болезней. Во время той кампании выселяемые с Пхукета макаки прививались, стерилизовались, а также получали татуировки в целях контроля и учета.

В итоге обезьяньи острова стали местом обитания макак с татуировками, которым предстоит там просто выживать, пока из всех не останется одна последняя. Увеличивать свою популяцию естественным образом они не способны по причине стерилизации, но власти могут завозить новые партии обитателей.