На камбоджийской границе перехватили партию контрабандной футбольной формы

Пограничная служба Таиланда перехватила направлявшийся в страну груз контрабандной футбольной формы поздним вечером 26 августа.

28 Августа 2017 10:18:42

Фото: Sawat Ketngam / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, информацию о ввозе контрабанды сотрудники пограничной полиции провинции Са-Кэу получили от своего источника. Действуя по наводке, правоохранители остановили грузовик Isuzu на одной из приграничных дорог и обнаружили в его кузове 4280 комплектов формы футбольных клубов Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Bayern Munic, AC Milan, Real Madrid, Juventus, PSG и других команд.

В ходе операции были задержаны два находившихся в кабине грузовика человека – 32-летний уроженец Са-Кэу Рунгчарон Рутанги и 30-летний камбоджиец Ни Тхи. Обоим были предъявлены обвинения в контрабанде, гражданину Камбоджи также предъявили обвинения в незаконном въезде в страну.