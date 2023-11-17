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На холме в Патонге обновят противоскользящее дорожное покрытие

Губернатор Пхукета Сопхон Суваннарат отдал распоряжение обновить дорожное покрытие на перевале Кату-Патонг для снижения аварийности. Как следует из публикации PR Phuket, жители острова в последнее время подали несколько жалоб на частые падения мотоциклов из-за скользкой дороги. Отдельно об этом сообщала туристическая полиция Пхукета, посвятившая один из последних отчетов помощи жертвам мотоциклетных аварий на Патонг-Хилл.

Новости Пхукета

17 Ноября 2023, 02:27 PM
Дорожные аварии на перевале Кату-Патонг, фото из отчета турполиции за 13 ноября. Фото: Phuket Tourist Police

Дорожные аварии на перевале Кату-Патонг, фото из отчета турполиции за 13 ноября. Фото: Phuket Tourist Police

Дорожные аварии на перевале Кату-Патонг, фото из отчета турполиции за 13 ноября. Фото: Phuket Tourist Police

Дорожные аварии на перевале Кату-Патонг, фото из отчета турполиции за 13 ноября. Фото: Phuket Tourist Police

Дорожные аварии на перевале Кату-Патонг, фото из отчета турполиции за 13 ноября. Фото: Phuket Tourist Police

Дорожные аварии на перевале Кату-Патонг, фото из отчета турполиции за 13 ноября. Фото: Phuket Tourist Police

Дорожные аварии на перевале Кату-Патонг, фото из отчета турполиции за 13 ноября. Фото: Phuket Tourist Police

Дорожные аварии на перевале Кату-Патонг, фото из отчета турполиции за 13 ноября. Фото: Phuket Tourist Police

Губернатор Суваннарат проинспектировал известный своей аварийностью перевал в четверг, 16 ноября. Главу провинции сопровождал директор местного офиса Департамента скоростных магистралей Юттхана Пхитак, которому и предстоит провести работ по повышению безопасности дороги.

Бюджет должны предоставить муниципалитет Кату и административная организация Пхукета (PPAO, OrBorJor). От этих структур на выездной испекции присутствовали глава округа Кату Тхирапонг Чуайчу, вице-мэры Кату Сомбун Айрак и Сомсонг Прасансом и президент РРАО Реват Арироб.

Господин Пхитак пояснил, что на проезжую часть нанесут новый слой антискользящего покрытия, которое повысит сцепление колес автомобилей и мотоциклов с асфальтом. Подготовительный этап займет неделю, затем останется получить финансирование в срочном порядке.

Пока что господин Пхитак попросил участников дорожного движения быть особо внимательными при пользовании дорогой Кату-Патонг, не спешить и помнить о крутых уклонах и поворотах.

Отдельное предупреждение было адресовано водителям автобусов и грузовиков с пневматическими тормозными системами, в которых может банально закончиться воздух при слишком активном торможении. Это является ключевой причиной аварий с участием большегрузов на спуске с холма.

На подъеме остается традиционная проблема с выбором передач. Последний случай, когда не осиливший дорогу грузовик начал скатываться назад по шоссе, произошел совсем недано.

Господин Пхитак подчеркнул, что водителям большегрузов, которые не знакомы с трассой Кату-Патонг, лучше вообще ей не пользоваться. При этом данная дорога остается главным маршрутом доступа в Патонг, куда требуется доставлять и пассажиров, и самые разные грузы в диапазоне от продуктов питания до стройматериалов.

 

 

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