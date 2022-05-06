На границе с Камбоджей открыли переход Чонг-Чом

На тайско-камбоджийской границе в провинции Сурин возобновил работу пограничный переход Чонг-Чом, закрытый два года назад в связи с пандемией коронавируса.

Новости Пхукета

6 Мая 2022, 04:54 PM

Пограничный переход Чонг-Чом на границе Таиланда и Камбоджи. Фото: Nopparat Kingkaew / Bangkok Post

Губернатор Сурина Сувапонг Китипатпибун и губернатор камбоджийского Оддар-Менчея Пен-Косал открыли пограничный переход в 10:30 утра пятницы, 6 мая, сообщает Bangkok Post. После этого через границу началось движение грузовых автомобилей и легковых машин.

Переход Чонг-Чом считается одним из ключевых на тайско-камбоджийской границе и играет важную роль как в торговле, так и туризме. В частности, оттуда начинается дорога на Сиемреап, где находится храмовый комплекс Ангкор-Ват.

Пограничный переход работает ежедневно с 6:00 утра до 22:00 вечера. При переходе границы требуется соблюдение предусмотренных законом визовых формальностей и мер по защите от распространения коронавирусной инфекции. В частности, от лиц без Border Pass для въезда в Таиланд требуется получение QR-кода системы Thailand Pass.