На главной трассе Срисунтхорна обещают ужесточить ответственность за езду по встречке

Вице-президент Road Safety Thai объявил о том, что на Пхукете ужесточат ответственность за езду на мотоциклах по полосе встречного движения, однако пока что лишь на одной дороге.

8 Февраля 2018 17:24:00

Фото: Phuket Traffic Line Group

О том, что полиция станет серьезнее относиться к ездящим по встречной полосе мотоциклистам, объявил вице-президент пхукетского офиса оранизации Road Safety Thai Виват Ситаманот.

Как пояснил господин Ситаманот, его организация проанализировала число аварий, произошедших из-за езды по полосе встречного движения на Srisoonthorn Rd. и пришла к выводу о том, что необходимо принимать меры.

«В 2015 году на двухкилометровом участке трассы в районе поселка Баан-Маник в Срисунторне погибли шесть человек и пострадали 206. В 2016 году погибли восемь человек и пострадали 163, в 2017 году – четыре и 116 человек. Таким образом за три года в одном лишь этом районе погибли 18 человек и пострадали 485», – озвучил известную ему статистику господин Ситаманот.

«Отныне водители, замеченные в езде по полосе встречного движения, будут отправляться в суд, вместо простой оплаты штрафа в полицейском участке. Их транспортные средства будут изыматься», – заявил он.

О том, планируется ли ужесточить контроль за соблюдением базовых требований ПДД на других дорогах Пхукета, господин Ситаманот не сообщил.

Также не объяснено, почему в качестве представителя полиции вместе с господином Ситаманотом выступал подполковник Садит Буннонгсэнг из участка Та-Чат-Чай, в зону ответственности которого данный район острова не входит.