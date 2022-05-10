Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) совместно Kusoldharm Foundation организовала занятие по оказанию первой помощи на главном пхукетском стадионе Surakul Stadium.

Новости Пхукета

10 Мая 2022, 10:00 AM
На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи. Фото: Phuket OrBorJor

Как сообщила OrBorJor на своей странице в Facebook, с просьбой о проведении занятия к официальным лицам обратились сами люди, регулярно посещающие стадион Surakul для занятий спортом. Регулярных соревнований с большим числом участников там сейчас не проводится, но по утрам и вечерам в спорткомплексе собираются местные жители.

В итоге OrBorJor обратилась к специалистам службы спасения Kusoldharm Foundation, которые согласились помочь интересующимся приобрести полезные навыки. Занятие по оказанию первой помощи – с акцентом на сердечно-легочную реанимацию (CPR) и использование автоматических дифибриляторов (AED) – прошло 9 мая. От лица OrBorJor мероприятие открыл вице-президент организации Тхиват Сидокбуаб.

«Если произойдет чрезвычайное происшествие на спортивном поле или в принципе где-то еще, прошедшие обучение люди смогут оказать помощь тем, кому она нужна. Так что административная организация совместно с офисом Минздрава, Kusoldharm Phuket Foundation, муниципалитетом Пхукет-Тауна и муниципалитетом Вичита организовали это мероприятие, чтобы специалисты показали автоматические дефибриляторы и технику сердечно-легочной реанимации посетителям стадиона, включая молодежь и широкую публику, и дали им возможность потренировать навыки, которые будут полезны при чрезвычайной ситуации», – заявила OrBorJor.

Сердечно-легочная реанимация – базовая техника оказания неотложной медицинской помощи в ожидании медиков в ситуации клинической смерти (человек утонул, получил удар током, перенес инфаркт – все ситуации, попадающие под определение «человек лежит без сознания и не дышит, пульс отсутствует»). CPR направлена на то, чтобы дать человеку продержаться до прибытия квалифицированной медицинкой помощи и осуществляется вплоть до приезда медиков. Подробнее здесь.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Тайская армия объявила бойкот маркетплейсу Lazada
В Таланге спасли трех упавших в рукотворный пруд собак
В отеле Patong Bay Hill Resort прошла раздача еды нуждающимся
Чернг-Талей прививает желающих вакциной Pfizer
Отключение электричества ожидается у пляжа Банг-Тао
На Пхукете ребенок потерял зрение из-за инфекции в носовой полости
Бары и пабы просят дать им работать с 1 июня хотя бы в «синих зонах»
Пхукет пока не дождался обещанных 5 тыс. ежедневных прибытий
Жительницу Панвы задержали за хранение метамфетамина
День деревьев отметят высадкой леса на холме То-Сэ
Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях 9-10 мая
Генерал Хакпан презентовал на Пхукете изъятое нелегальное оружие
Участники Phuket Bike Week устроят мотопробег от Май-Кхао до Промтхепа
Залив Майа-Бэй закроют на два месяца, чтобы дать природе отдых
Новая ярмарка Roi Rim Lay проходит в Патонге

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 