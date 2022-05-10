На главном стадионе Пхукета провели занятие по первой помощи

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) совместно Kusoldharm Foundation организовала занятие по оказанию первой помощи на главном пхукетском стадионе Surakul Stadium.

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Как сообщила OrBorJor на своей странице в Facebook, с просьбой о проведении занятия к официальным лицам обратились сами люди, регулярно посещающие стадион Surakul для занятий спортом. Регулярных соревнований с большим числом участников там сейчас не проводится, но по утрам и вечерам в спорткомплексе собираются местные жители.

В итоге OrBorJor обратилась к специалистам службы спасения Kusoldharm Foundation, которые согласились помочь интересующимся приобрести полезные навыки. Занятие по оказанию первой помощи – с акцентом на сердечно-легочную реанимацию (CPR) и использование автоматических дифибриляторов (AED) – прошло 9 мая. От лица OrBorJor мероприятие открыл вице-президент организации Тхиват Сидокбуаб.

«Если произойдет чрезвычайное происшествие на спортивном поле или в принципе где-то еще, прошедшие обучение люди смогут оказать помощь тем, кому она нужна. Так что административная организация совместно с офисом Минздрава, Kusoldharm Phuket Foundation, муниципалитетом Пхукет-Тауна и муниципалитетом Вичита организовали это мероприятие, чтобы специалисты показали автоматические дефибриляторы и технику сердечно-легочной реанимации посетителям стадиона, включая молодежь и широкую публику, и дали им возможность потренировать навыки, которые будут полезны при чрезвычайной ситуации», – заявила OrBorJor.

Сердечно-легочная реанимация – базовая техника оказания неотложной медицинской помощи в ожидании медиков в ситуации клинической смерти (человек утонул, получил удар током, перенес инфаркт – все ситуации, попадающие под определение «человек лежит без сознания и не дышит, пульс отсутствует»). CPR направлена на то, чтобы дать человеку продержаться до прибытия квалифицированной медицинкой помощи и осуществляется вплоть до приезда медиков. Подробнее здесь.