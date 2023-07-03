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На главном шоссе Пхукета остановили трафик ради переползавшего дорогу питона

Полиция Таланга получила сегодня немало благодарностей в соцсетях в связи с инцидентом, произошедшим утром у Памятника Героиням. Полицейские остановили трафик на Thepkrasattri Rd., чтобы никто не задавали питона, который решил, что ему обязательно нужно на другую сторону. Питон полз в Robinson Thalang, но в итоге до торгового центра не добрался. Двухметровая змея была отловлена и передана спасателями, которые должны теперь вывезти ее в джунгли.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Июля 2023, 03:51 PM
Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Полицейские пришли на помощь питону, решившему пересечь главное шоссе провинции у Памятника Героиням. Фото: Thalang Police

Переползавшего шоссе питона заметили у Памятника Героиням около 9:20 утра. Хотя час пик на дорогах уже закончился, у змеи едва ли были шансы благополучно пересечь все полосы и добраться до Robinson, но питона вовремя заметили полицейские.

Сотрудники отдела дорожной полиции Таланга остановили трафик и дождались, пока двухметровое пресмыкающееся не завершит свой неспешный вояж к торговому центру (cм видео).

Параллельно на место событий были вызваны спасатели Kusoldharm Foundation, к приезду которых питон уже был помещен в мешок. Теперь его должны выпустить в джунгли подальше от человеческого жилья, автомобильных дорог и торговых центров.

Сегодняшний питон оказался намного мельче того, которого поймали у Памятника Героиням в ноябре прошлого года. Тогда спасателям пришлось изрядно потрудиться, поскольку длина змеи превышана 4,5 м, а сама она пыталась прятаться под торговыми лотками у местного рынка.

 

 

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