На главном шоссе Пхукета модернизируют ливневый дренаж

На пхукетском шоссе Thepkrasattri Rd. планируют модернизировать ливневый дренаж. Но только после окончания сезона дождей.

21 Сентября 2018 15:56:59

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Администрация Пхукета подготовила проект по предотвращению затопления шоссе Thepkrasattri Rd. (трасса 402) в самых проблемных локациях. Модернизация ливневого дренажа в шести местах оценивается в 151 млн бат, финансовую нагрузку должны разделить Департамент скоростных магистралей и Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor). Соответствующее заявление губернатор Норрапхат Плодтхонг сделал в ходе регулярной встречи с представителям СМИ во вторник, 18 сентября. Планы подтвердил и замглавы местного офиса Департамента скоростных магистралей Пхичак Сорнчана.

Говоря о наводнениях, губернатор Плодтхонг упомянул стремительную урбанизацию острова и бум жилищного строительства.

«Из-за быстрого экономического развития строительство зданий, в частности, жилых кондоминиумов, велось ускоренными темпами и без соответствующего городского планирования. Теперь во многих районах острова во время ливней происходят наводнения, которые портят имидж Пхукета. У туристов падает уверенность в курорте, дорожные пробки на территории провинции становятся большой проблемой», – заявил пхукетским журналистам губернатор.

По словам господина Плодтхонга, официальные лица включили шесть локаций в список требующих первостепенного внимания. Это участки шоссе Thepkrasattri Rd. у школы в Таланге (15 млн бат), у поселка Пакронгсхип (15 млн бат), у магазина стройматериалов Thai Watsadu (30 млн бат), у супермаркета SuperCheap (48,75 млн бат), поселка Суан-Па (12,3 млн бат) и АЗС компании Susco в Муанг-Мае (12,3 млн бат).

Модернизация ливневого дренажа в первых трех локациях должна быть профинансирована Департаментом скоростных магистралей, а в трех оставшихся – OrBorJor Пхукета.

Присутствовавший на встрече с журналистами Пхичак Сорнчана сообщил, что электронный тендер по выбору подрядчиков уже завершен, все материалы по проекту переданы в головной офис ведомства.

«Наш следующий шаг заключается в том, что мы ждем, когда департамент перечислит бюджет на счета провинциального казначейства. Мы ожидаем этого к 8 октября. Затем, к 15 числу, мы вызовем подрядчиков для финализации соглашения и подписания контрактов. После этого можно будет начинать реализацию проектов», – заявил господин Сорнчана в беседе с корреспондентом The Phuket News после общей встречи с журналистами.

«Мы подчеркнем подрядчикам, что работы должны быть выполнены оперативно и с минимальными неудобствами для участников дорожного движения», – добавил он.

По словам господина Сорнчаны, модернизация дренажных систем на Thepkrasattri Rd. займет 120 дней и будет проводиться как в дневное время, так и в ночное. На время работ движение будет ограничено.

«В ночные часы для трафика будут открыты две полосы, но по утрам (в час пик) должны быть открыты четыре», – заявил господин Сорнчана.

«Сами работы начнутся после окончания сезона дождей, поскольку предыдущий опыт показывает, что дожди являются серьезных препятствием в работах и вызывают задержки в сдаче проектов», – добавил он.

Господин Порнчана подчеркнул, что «при прокладке главного шоссе Пхукета были преграждены пути отхода воды, установленные дренажные трубы оказались слишком узкими, а «контекст» дороги изменился». Также свою роль сыграла вырубка зеленых насаждений, которые могли задерживать воду.