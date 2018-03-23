На финале WCGC Thailand разыграют квартиру

Призов за попадаение в лунку с одного удара на пхукетском финале WCGC Thailand будет квартира от спонсора турнира.

25 Марта 2018 15:00:00

Главный спонсор турнира по гольфу WCGC Thailand – тайский застройщик Blue Horizon – приготовил приятный сюрприз к финалу соревнований, который пройдет на Пхукете в субботу, 28 апреля. Призом за hole-in-one (попадание в лунку одним ударом) будут апартаменты стоимостью 4,5 млн бат в комплексе Grand Himalai на Миле миллионеров в Камале.

Тем временем турнир по гольфу WCGC уже в самом разгаре. В четверг, 15 марта, очередной квалификационный раунд прошел на полях Phoenix Gold Golf Club в Паттайе. По итогам дня место в финале получили три команды, включая Akvavit Grill & Bar, которая играла в финале и год назад.

Затем, 17 марта, квалификационный этап номер четыре прошел в Banyan Golf Club в Хуа-Хине. Играть гольфистам пришлось при сильном ветре, но две команды (включая Evason Hua Hin) смогли справиться с погодой и пробиться в финал.

Последний отборочный раунд пройдет 4 апреля в Laguna Golf Phuket. Записаться на участие можно по телефону 0950750368 и электронной почте events@foremanagement.com.