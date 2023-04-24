На фестивале Phuket Bike Week поменялось расписание концертов

Организаторы Phuket Bike Week 2023 опубликовали обновленную программу фестиваля, который пройдет 28-30 апреля в Патонге и станет первым полноценным мероприятием после коронавируса. Главные изменения касаются концертов.

Новости Пхукета

Согласно новому расписанию, выступление регги-коллектива Job2Do состоится вечером 28 апреля, а не 30 апреля. Также в программу добавился концерт юной пхукетской певицы Нонг Фиет, известной как Queen on Street (читайте о ней здесь). Нонг Фиет выступит перед гостями фестиваля 29 апреля, то есть перед торжественной речью губернатора Пхукета и шоу группы Carabao, неизменных хедлайнеров фестиваля.

Полностью программа Phuket Bike Week выглядит следующим образом:

День 1. Пятница, 28 апреля

09.00-10.00 – Встреча мотоциклистов из Бангкока, Сатуна и Сонгкхла;

10.00-18.00 – Музыкальный конкурс PBW Rock Music Challenge 2023 Competition;

12.00-24.00 – Выставка мотоциклов, классических авто и фигур из песка на пляже;

18.00-19.00 – Ковбойское шоу и файер-шоу;

19.00-20.00 – Концерт победителей PBW Rock Music Challenge 2023;

20.00-20.20 – Приветственная речь президента Ассоциации PBW;

20.20-21.00 – Приглашение на сцену глав зарубежных мотоклубов;

21.00-22.45 – Концерт Job2Do;

22.45-23.00 – Вручение сувениров местным мотоклубам;

23.00-24.00 – Фестиваль рок-музыки от Rock Heaven Fall.

День 2. Суббота, 29 апреля.

12.00-16.00 – Экскурсии по Пхукету и мотопробеги доя моста Сарасин и Phuket Gateway;

12.00-16.00 – Конкурс кастомных байков, конкурс ковбойских костюмов, шоу классических американских автомобилей;

16.00-17.00 – Большой мотопробег от Phuket Check в Май-Кхао до Bangla Rd. в Патонге.

17.00-17.30 – Раздача мотоциклетных шлемов;

16.30-18.00 – Первый раунд конкурса красоты Miss Phuket Bike Week 2023;

17.30-18.00 – Парад байкеров на пляжной дороге от Bangla Rd. до Loma Park;

18.00-18.30 – Выступление «Старые легенды, старые мотоцклы, старые друзья».

18.30-19.15 – Концерт Queen o n S treet.

treet. 19.15-20.00 – Финал конкурса Miss Phuket Bike Week 2023;

20.00-20.15 – Празднование 120 лет Harley Davidson;

20.15-20.30 – Объявление победителей конкурсов кастомных байков, классических авто и ковбойских костюмов;

20.30-21.00 – Гранд-открытие Phuket Bike Week 2023, выступление губернатора Пхукета и мэра Патонга, вручение памятных знаков спонсорам и зарубежным мотоклубам;

21.00-22.30 – Концерт Carabao;

22.30-23.00 – Благодарственная речь президента Ассоциации Phuket Bike Week;

23.00-24.00 Концерт Rock & Ride и пляжная вечеринка.

День 3. Воскресенье, 30 апреля.

13.00-24.00 – Шоу мотоциклов и классических американских авто на пляже;

15.00-18.00 – Мотопробег по Пхукету (от Патонга до мыса Промтхеп);

18.00-19.30 – Концерт группы Bin Lah;

19.30-20.30 – Конкурс ковбоев и их девушек;

20.30-22.00 – Концерт группы Jaekan;

22.00-22.30 – Благодарственное обращение оргкомитета к участникам фестиваля;

22.30-24.00 – Концерт группы Hard Rock.

Расписание на английском языке доступно здесь.