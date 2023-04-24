На фестивале Phuket Bike Week поменялось расписание концертов

Согласно новому расписанию, выступление регги-коллектива Job2Do состоится вечером 28 апреля, а не 30 апреля. Также в программу добавился концерт юной пхукетской певицы Нонг Фиет, известной как Queen on Street (читайте о ней здесь). Нонг Фиет выступит перед гостями фестиваля 29 апреля, то есть перед торжественной речью губернатора Пхукета и шоу группы Carabao, неизменных хедлайнеров фестиваля.
Полностью программа Phuket Bike Week выглядит следующим образом:
День 1. Пятница, 28 апреля
- 09.00-10.00 – Встреча мотоциклистов из Бангкока, Сатуна и Сонгкхла;
- 10.00-18.00 – Музыкальный конкурс PBW Rock Music Challenge 2023 Competition;
- 12.00-24.00 – Выставка мотоциклов, классических авто и фигур из песка на пляже;
- 18.00-19.00 – Ковбойское шоу и файер-шоу;
- 19.00-20.00 – Концерт победителей PBW Rock Music Challenge 2023;
- 20.00-20.20 – Приветственная речь президента Ассоциации PBW;
- 20.20-21.00 – Приглашение на сцену глав зарубежных мотоклубов;
- 21.00-22.45 – Концерт Job2Do;
- 22.45-23.00 – Вручение сувениров местным мотоклубам;
- 23.00-24.00 – Фестиваль рок-музыки от Rock Heaven Fall.
День 2. Суббота, 29 апреля.
- 12.00-16.00 – Экскурсии по Пхукету и мотопробеги доя моста Сарасин и Phuket Gateway;
- 12.00-16.00 – Конкурс кастомных байков, конкурс ковбойских костюмов, шоу классических американских автомобилей;
- 16.00-17.00 – Большой мотопробег от Phuket Check в Май-Кхао до Bangla Rd. в Патонге.
- 17.00-17.30 – Раздача мотоциклетных шлемов;
- 16.30-18.00 – Первый раунд конкурса красоты Miss Phuket Bike Week 2023;
- 17.30-18.00 – Парад байкеров на пляжной дороге от Bangla Rd. до Loma Park;
- 18.00-18.30 – Выступление «Старые легенды, старые мотоцклы, старые друзья».
- 18.30-19.15 – Концерт Queen on Street.
- 19.15-20.00 – Финал конкурса Miss Phuket Bike Week 2023;
- 20.00-20.15 – Празднование 120 лет Harley Davidson;
- 20.15-20.30 – Объявление победителей конкурсов кастомных байков, классических авто и ковбойских костюмов;
- 20.30-21.00 – Гранд-открытие Phuket Bike Week 2023, выступление губернатора Пхукета и мэра Патонга, вручение памятных знаков спонсорам и зарубежным мотоклубам;
- 21.00-22.30 – Концерт Carabao;
- 22.30-23.00 – Благодарственная речь президента Ассоциации Phuket Bike Week;
- 23.00-24.00 Концерт Rock & Ride и пляжная вечеринка.
День 3. Воскресенье, 30 апреля.
- 13.00-24.00 – Шоу мотоциклов и классических американских авто на пляже;
- 15.00-18.00 – Мотопробег по Пхукету (от Патонга до мыса Промтхеп);
- 18.00-19.30 – Концерт группы Bin Lah;
- 19.30-20.30 – Конкурс ковбоев и их девушек;
- 20.30-22.00 – Концерт группы Jaekan;
- 22.00-22.30 – Благодарственное обращение оргкомитета к участникам фестиваля;
- 22.30-24.00 – Концерт группы Hard Rock.
Расписание на английском языке доступно здесь.