На двух туристических рынках Пхукета изъяли контрафакта на 800 тыс. бат

Сотрудники Департамента защиты интеллектуальной собственности нанесли визит на рынок ОТОР в Патонге и на ночной рынок в Пхукет-Тауне.

31 Июля 2017 12:02:55

Первая операция была проведена в четверг, 27 июля, на рынке ОТОР в Патонге. Сотрудников Департамента защиты интеллектуальной собственности в ходе инспекции сопровождали военные, силы провинциальной самообороны и полиция.

По итогам инспекции проверяющие сообщили о том, что контрафактная продукция была обнаружена в двух киосках, но в полицию был доставлен лишь один из торговцев, поскольку второго в момент появления ревизоров не было на месте. В общей сложности было изъято 485 образцов контрафактной продукции на 300 тыс. бат, включая подделки под бренды Adidas, Nike, Gucci и Louis Vuitton.

Два дня спустя, 29 июля, сотрудники Департамента защиты интеллектуальной собственности при поддержке силовиков пришли на ночной рынок Naka Market (также известный Chao Fah Variety Market) в Пхукет-Тауне.

Там, по словам проверяющих, было обнаружено три киоска с контрафактом. В полицию снова был доставлен лишь один продавец, изъято 486 единиц поддельной продукции на 500 тыс. бат.