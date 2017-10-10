На другом берегу залива

Фотограф и блогер Джейми Монк заново открыл для себя провинцию Краби и делится впечатлениями.

14 Октября 2017 10:00:00

В последние годы мы не совершали поездок в Краби, пока наконец не решили, что пора снова открыть для себя провинцию на другом берегу залива Пханг-Нга и сделали это даже дважды. Причем в последний раз решили выбраться туда в будние дни, поскольку по выходным некоторые из достопримечательностей превращаются в очень людные места.

Мы выехали с Пхукета утром понедельника и уже к часу дня были в Краби-Тауне. На первый день особых планов у нас не было, так что мы просто погуляли по местной набережной. С одной стороны, городу не хватает «историчности» Пхукет-Тауна, но зато там есть река и набережная, которые этот недостаток вполне компенсируют.

Что касается обеда, то сразу несколько человек рекомендовали нам ресторан Ruen Mai, расположенный сразу после выезда из города по направлению к Ао-Нангу. Пожалуй, мы приехали туда немного рановато, поскольку место выглядела намного симпатичнее после захода солнца, когда в ресторане включили огни. Если судить по публике, Ruen Mai – заведение для обеспеченных жителей Краби, что подтверждают и цены в меню. Стоимость обеда вышла за рамки нашего привычного бюджета, и хотя все было очень вкусно, я думаю, что стоило бы предпочесть Anchalee Restaurant, в котором мы обедали в апреле.

Emerald Pool и Ланта

Программа на второй день была более насыщенной. Мы быстро позавтракали в отеле River View Hotel, где остановились (1000 бат за номер с завтраками на всех), и отправились на изумрудное озеро Emerald Pool, куда прибыли к 9:30. Приехать пораньше было мудрым решением, потому что нам удалось опередить туристов и насладиться озером в тишине. Туристические группы обычно приезжают с 10:30 до 15:30, и тогда на озере становится людно. Утром же я насчитал лишь четырех человек, кроме нас самих. Если за что и можно покритиковать это место, так это за стандартную для Таиланда ценовую политику – 20 бат с тайца и 180 с меня (притом что я живу здесь и плачу налоги 18 лет).

Следующим пунктом в списке была Ланта, куда мы нагрянули на разведку, чтобы решить, имеет ли смысл предпринимать полноценную поездку туда в будущем. Несколько минут на машине, несколько минут на пароме – и к 12:30 мы уже были на острове. Свой выбор мы остановили на восточном побережье Ланты-Яй, заинтересованные «Старым городом», который в итоге оказался довольно скромным. Нас ждали несколько сувенирных лавок и небольших ресторанчиков, немногочисленные старые дома и китайский храм. Туристов нам снова не встретилось, зато была возможность пообедать в одном из местных кафе с простым меню (кхао ка му, лапша), но внушительными порциями.

Прокатившись по живописному восточному берегу, мы решили отправиться на запад, для чего надо было пересечь гряду холмов. Горы на Ланте довольно высокие (до 400 м над уровнем моря), а от открывающихся видов захватывает дух.

Само же западное побережье несколько разочаровало. Я понимаю, что на дворе сезон муссонов, и море выносит на берег огромное количество мусора, но на Ланте, кажется, его вообще никто не пытается убирать. Кроме того, даже разглядеть сам пляж было затруднительно из-за обилия всевозможного бизнеса на берегу. Возможно, мы еще заглянем сюда в высокий сезон, но во время этого визита все выглядело довольно запущенным.

Скалы Рейли-Бич

Третий день мы посвятили пляжу Рейли, на котором я за все свои годы в Таиланде ни разу не побывал и был решительно настроен исправить это упущение. Моя супруга была сначала настроена скептические (еще один пляж?), но Рейли в итоге понравился и ей, так что мы уже планируем еще одну вылазку в Краби, чтобы посетить именно его.

От отеля до Рейли-Бич мы добрались на лодке. До ближайшего пирса с лонгтейлами от гостиницы была пара минут пешком, а сама дорога заняла около получаса и стоила 150 бат с человека. Лодки прибывают на понтонный пирс в восточной части Рейли-Бич, хотя пляжем это место можно назвать лишь с натяжкой, скорее это все-таки мангровое побережье.

Вокруг Рейли сейчас много хайпа, так что я ожидал, что комплименты в его адрес могут быть преувеличенными, но пляж правда оказался роскошным. У нас было не так много времени, чтобы осмотреться, потому что надо было успеть вернуться в отель и собраться в обратную дорогу, но Рейли – это действительно красивое место. Мы прошли пляж с востока на запад, а потом отправились к пляжу Пхрананг, который оказался еще более впечатляющим. Пхрананг и Рейли популярны скалолазов, как новичков, так и опытных. Да и в целом там было бы приятно провести несколько часов, устроив пикник и искупавшись... но все это в следующий раз.

Пещерный храм

Около полудня мы вернулись назад в Краби-Таун, но перед тем как отправляться назад на Пхукет решили, что успеем посетить храм в Тигриной пещере. Мы уже были там однажды и нас впечатлили как 1237 ступеней лестницы, ведущей на гору, так и открывавшиеся оттуда виды. Однако к нашему стыду мы так и не заглянули в саму пещеру, что поняли, уже когда уехали из храма.

В этот раз мы исправили упущение, заодно выяснив, что историю этого места. Как мы прочитали в храме, некогда в близлежащих джунглях действительно водились тигры, которых местные жители справедливо опасались. Но в 1975 году несколько монахов поселились в пещере, и тигров после этого никто не видел. В наши дни, я думаю, их нет тем более. На Пхукете, к примеру, последнего дикого тигра поймали еще в 1960-х годах.

В пещере нас заинтересовала статуя Гуаньинь, находившаяся в ее самом дальнем конце. За ней же мы обнаружили крутую лестницу и табличку с надписью «Страна чудес». Заинтригованные мы решили подняться по лестницу наверх, и через сотню ступеней обнаружили, что мы уже не в пещере, а в джунглях. Выбираясь оттуда мы заметили еще несколько пещер, в некоторых из которых действительно жили монахи.

Краби мы покинули только около четырех часов дня, и должен сказать, что после этих двух поездок у нас сложилось ощущение, что эта провинция гораздо ближе к Пхукету, чем мы думали. Не знаю, когда мы выберемся туда в следующий раз, но это явно будет скоро.

Джейми Монк – один из давних резидентов Пхукета, дайвер и блогер. Другие заметки и фотографии Джейми ищите на jamie-monk.blogspot.com.