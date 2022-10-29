На дороге в Патонг начались ремонтные работы

В субботу, 29 октября, на перевале Кату-Патонг начались работы по восстановлению обвалившейся в ходе дождей секции горной дороги, выступавшей основным маршрутом в Патонг. Трасса сейчас открыта для мотоциклистов, также функционирует пешеходный переход. Но власти пока ничего не говорили о том, планируется ли закрывать дорогу полностью на тех или иных этапах начавшегося сегодня ремонта.

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В пятницу, 28 октября, глава района Кату Чай-Анан Сутхикун заявил, что строительная техника должна прибыть на перевал утром 29 числа. Одновременно ожидалось завершение бумажных формальностей с подрядами на ремонт дороги. Судя по всему, официальные лица успели сделать все в срок.

Также господин Сутхикун указал примерную продолжительность проведения ремонтных работ – от 45 до 60 дней, то есть полтора-два месяца (фактически половину высокого сезона). При этом глава Кату отметил возможные задержки из-за погоды.

Утром 29 числа на перевал приехал губернатор Наронг Вунсиеу, который лично понаблюдал за началом работ. Движение мотоциклов по выделенным для них полосам не прекращалось. Для остального транспорта дорога была закрыта.

Ранее на этой неделе зону обвала исследовали геологи, установившие там системы мониторинга стабильности грунта. Подземные датчики должны контролировать содержание влаги в грунте, давление и общую устойчивость склона, по которому проложена дорога.

Среди приглашенных специалистов был доктор Анхинит Чотисангкат из отделения гражданских инженерных работ и геотехнических инженерных работ Kasetsart University. Это учебное и научное заведение было изначально основано как Университет сельского хозяйства, но позже расширило профиль деятельности, а одним из направлений стала геология.

Также в зоне провала были обустроены заграждения из мешков с песком, призванные сдерживать потоки воды с холма во время дождей. Для безопасности мотоциклистов на выделенной для них части дороги установили барьеры и конусы, разделяющие полосы для движения. Были проведены работы и по повышению удобства и безопасности пешеходного перехода.

Также тайские СМИ сообщают, что утром 29 октября начался снос недостроенного и заброшенного отеля на холме над Bypass Rd. в Рассаде. Здание, как и обещали официальные лица, разбираются с задней стороны, чтобы обломки не падали на дорогу.