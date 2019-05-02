На дикой стороне: Тони Джайлс и его 400 часов в холмах Пхукета

Знакомьтесь, Тони Джайлс. Гражданин Великобритании, бывший инженер, регулярный зимовщик на Пхукете и в прямом смысле слова cледопыт и «гид секретных троп» в пхукетских холмах.

Эми Брайэнт

Вот уже шесть лет Тони Джайлс исследует холмы Пхукета. Каждый поход – это новый маршрут и новое открытие.

Вот уже шесть лет Тони Джайлс исследует холмы Пхукета. Каждый поход – это новый маршрут и новое открытие.

Вот уже шесть лет Тони Джайлс исследует холмы Пхукета. Каждый поход – это новый маршрут и новое открытие.

Вот уже шесть лет Тони Джайлс исследует холмы Пхукета. Каждый поход – это новый маршрут и новое открытие.

Вот уже шесть лет Тони Джайлс исследует холмы Пхукета. Каждый поход – это новый маршрут и новое открытие.

Вот уже шесть лет Тони Джайлс исследует холмы Пхукета. Каждый поход – это новый маршрут и новое открытие.

Каждый год, когда на Туманном Альбионе становится слишком холодно, Тони собирает вещи и вместе с женой отправляется на Пхукет. Однако, в отличие от других зимовщиков, Тони коротает дни не на пляжах, и не в своих апартаментах в Банг-Тао, а в местных джунглях. Вот уже десять лет британец исследует холмистые джунгли Срисунтхорна, Камалы и Кату. Причем не просто исследует, а наносит открытые маршруты на карту.

«Мне нравится в холмах. Пхукетская жизнь сосредоточена вдоль побережья, где постоянно суетно и шумно. Но достаточно отойти на пару сотен метров от человеческого жилья, как все меняется. Все то, с чем люди ассоциируют Пхукет, исчезает», – признается Тони.

Возможно, британец просто скучает по тому, каким остров был до туристического бума. Тони начал приезжать на Пхукет в конце 1970-х, так что собственными глазами видел процесс трансформации, превративший каучуково-оловянную провинцию в массовый курорт. И чем дальше Пхукет движется по пути урбанизации и туристического развития, тем больше британца тянет в холмы, где природа всегда готова дать человеку возможность отдохнуть от шума цивилизации.

«У Пхукета есть вторая сторона. Наш остров – это не только магазины, бары и пляжи. Есть другой ракурс, о котором многие, возможно, просто не знают», – говорит Тони.

Километры и часы

Исследователь пхукетские джунгли и составлять собственную карту того, что сверху выглядит непроходимыми дебрями, британец начал около шести лет назад. Причем произошло это случайно. Тони просто остановил машину у одной из уходивших в холмы троп и пошел по ней. Местными жителями таких троп проложено немало, поскольку на холмах находятся их плантации.

Как оказалось, подходящих для навигации карт пхукетских холмов либо не существует, либо они недоступны гражданским лицам. По этой причине в своих походах Тони пользуется мобильным приложением ViewRanger App, после чего переносит данные из него на бумагу. На этой странице можно найти карту троп в окрестностях водохранилища Банг-Ньеу, которую сделал британец. Эта карта – результат 400 часов, проведенных в местных холмах. За это время Тони прошел более 220 км, причем каждый задокументированный маршрут – это плод проб и ошибок.

«Как правило, тропы в джунглях разветвляются. Так что сегодня ты на развилке идешь налево, завтра – направо. Некоторые ответвления оказываются тупиковыми. Другие представляют собой вполне удобные дороги, специально укрепленные местными фермерами, чтобы по ним можно было двигаться на мотоцикле. Но есть, конечно, и не столь хорошие», – говорит Тони.

Упомянутые им «не столь хорошие» тропы отмечены на карте пунктиром. Более того, некоторые из них Тони фактически проложил самостоятельно, чтобы соединить уже известные и задокументированные маршруты. Здесь, разумеется, пригодился опыт в клубе Hash House Harriers, к созданию пхукетского отделения которого он тоже приложил руку. Но сам британец утверждает, что повторить его походы по пхукетским холмам сможет практически любой «относительно спортивный» взрослый человек.

По словам Тони, встречи с другими людьми на его тропах происходят нечасто. Британец лишь однажды наткнулся на пару иностранцев-натуралистов, изучавших флору и фауну, и группу из двух тайцев. Последняя встреча произошла на заросшем высокой травой участке и стала сюрпризом для всех.

«Я шел по едва различимой тропе в траве двухметровой высоты. В какой-то момент я услышал впереди шуршание и подумал, что это какое-то животное. Затем я услышал тайскую речь, но говорившие меня не заметили. Встреча для нас стала шоком», – вспоминает британец.

Что касается всевозможной фауны, то она в джунглях действительно разнообразна. Своими глазами Тони видел внушительных (размером больше ладони) пауков, разнообразных ящериц, многоножек, гиббонов и кобр. На его Пути встречались домики духов и святилища, старые хижины и хибары, ручьи и водопады и даже один динозавр. Последний поселился в джунглях по воле владельцев одного из зиплайнов и украшал собой маршрут для туристов.

Смысл пути

Желающим повторить его маршруты Тони рекомендует начинать от водохранилища Банг-Ньеу в Срисунтхорне. Там легко заметить сразу несколько утоптанных троп, уходящих вглубь джунглей. При этом не стоит думать, что джунгли простят любую небрежность, поэтому средства связи и навигации, запасные батарейки для них, фонарик, запас воды и еды иметь при себе просто необходимо. Также не стоит отправляться в холмы, не поставив никого в известность о своих планах. Аптечка лишней тоже не будет.

Тони признается, что и после шести лет изучения пхукетских джунглей время от времени сталкивается с задачами, которые ему не по зубам.

«Ранее в этом году мы попытались напрямую пройти с одной тропы к другой, которая вела на естественную смотровую площадку. Однако джунгли оказались слишком плотными, а склон – слишком крутым, так что пробраться нам не удалось. Что ж, иногда ты выигрываешь, иногда ты проигрываешь», – философски констатирует пхукетский следопыт.

Впрочем, в путешествиях по холмам, как и во многом другом, весь смысл не в цели, а в самом движении.

Связаться с Тони можно по эл. почте tsgiles01@gmail.com