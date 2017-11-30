На деловом ужине BCCT обсудят пожарную безопасность

В качестве спикера на декабрьском ужине ВССТ выступит Джоффри Фордхэм, старший вице-президент по вопросам безопасности Onyx Hospitality.

2 Декабря 2017 16:00:00

Обычно деловые ужины Британской торговой палаты (ВССТ) посвящены анализу тех или иных трендов в индустрии гостеприимства, недвижимости и других сферах бизнеса. Однако встреча 7 декабря будет исключением – этот семинар будет посвящен такому вопросу как защита многоэтажных зданий от огня. В качестве спикера выступит Джоффри Фордхэм, старший вице-президент по вопросам безопасности Onyx Hospitality.

Мероприятие получило название «Гренфелл. Что пошло не так? Принципы пожарной безопасности в высотных зданиях (название отсылает к пожару в Лондоне в июне этого года). Мероприятие продлится с 18:30 по 21:00. Стоимость участия: 890 бат, включая шведский стол и безалкогольные напитки. Другие блюда и напитки можно заказать за отдельную плату.

Предварительный заказ мест по эл. почте Urosesri@bccthai.com и телефону 02-651-5350-3. Участие можно оплатить в день мерпориятия в Amari.