На борту спидбота в Чалонге произошел взрыв

Полиция расследует обстоятельства происшествия в гавани Чалонг-Бэй, в результате которого пострадали два человека.

23 Ноября 2017 10:47:47

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о взрыве на борту спидбота, находившегося в 200 м от пирса в Чалонге, поступило в полицию около 15:45 вторника, 21 ноября. О происшествии полицейских проинформировали сотрудники Центра помощи туристам, расположенного непосредственно на пирсе.

Как рассказал журналистам лейтенант Саккарин Сангджарон из полиции Чалонга, взрыв полностью уничтожил пост рулевого. В момент происшествия на борту находились два моряка: 22 летний Анурак Ялонг и 19-летний Тхаворн Ялонг. Мужчины были доставлены в Phuket International Hospital для оказания медицинской помощи (моряки получили травмы головы и торса). Своих пассажиров Анурак и Тхаворн высадили незадолго до инцидента.

«Спидбот вернулся с Пхи-Пхи на Пхукет, высадил туристов, после чего отошел от пирса, чтобы развернуться. Затем моряки с находившихся неподалеку лодок услышали взрыв», – рассказал лейтенант Сангджарон.

Полиция пока не установила, что именно взорвалось на борту спидбота и по какой причине. Ущерб предварительно оценен в 100 тыс. бат.