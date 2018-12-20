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На Бангла-Роуд раздали листовки в рамках антинаркотической кампании

Около 500 сотрудников полиции, военнослужащих ВМФ, сотрудников госведомств и волонтеров прошлись маршем по Бангла-Роуд в Патонге и раздали листовке встреченным жителям и гостям острова в рамках кампании по борьбе с наркотиками.

20 Декабря 2018, 05:59 PM
Фото: ВМФ Таиланда

Фото: ВМФ Таиланда

Акция в Патонге прошла вечером 19 декабря. Полицейские, военные и другие участники мероприятия собрались у опорного пункта полиции на пересечении Бангла-Роуд и пляжной дороге, где к ним обратился шеф-полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Понгвут Понгсри.

Затем участники акции во главе с генералом Понгсри и контр-адмиралом Пичитом Вадвари прошли по Бангла-Роуд и раздали листовки в рамках кампании по борьбе с наркотиками.

«Это мероприятия – часть национальной кампании, цель которой состоит в том, чтобы призвать людей объединить усилия в борьбе с наркотиками. Каждые три месяца мы сообщаем о результатах этой работы в Бангкоке. В одном лишь ноябре в Патонге мы арестовали 90 человек по наркотическим статьям и еще 40 человек в этом месяце», – пояснил шеф полиции Патона полковник Анотай Джиндамани.

«Не все из них были распространителями, но употребляли наркотики все. Мы нуждаемся в поддержке людей, нам нужно, чтобы они были нашими источниками информации. Если вы располагаете информацией о наркотиках, можете связываться со мной напрямую по телефону 086-9668996», – добавил полковник.

 

 

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