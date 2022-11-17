На Бангла-Роуд провели очередную проверку на наркотики и оружие

Власти провинции Пхукет сообщили о проведении в Патонге очередного рейда поиску нелегального оружия и наркотиков, а также пресечению возможной криминальной деятельности, способной нанести ущерб туристическому имиджу провинции. Проверка проходила на Бангла-Роуд вечером 16 ноября, приказ отдал глава Кату Сиват Раварангкун. Предыдущий рейд по его же приказу был вечером 15 числа.

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По уже сложившейся традиции операцию проводили одетые в американский пустынный камуфляж волонтеры OrSor из Кату, сотрудники полиции в этот раз на фотографии не попали. Приказ провести рейд получил непосредственно Пипхоб Судкхало, начальник волонтеров OrSor в администрации Кату.

Официальные лица в лице PR-службы Пхукета объяснили необходимость в уличных патрулях «новостями о беспорядках и перемещениях лиц, склонных к насилию, или групп людей, символически самовыражающихся таким образом, который может нанести ущерб доверию к Пхукету и туризму на Пхукете».

В связи с этим волонтеры OrJor были направлены «обеспечивать безопасность в округе Кату и следить за возможными инцидентами с участием групп людей или туристов в местах, посещаемых большим числом иностранцев с туристическими целями».

Кроме наблюдения и проверки подозрительных лиц, участникам рейда было предписано провести работу с владельцами бизнеса и «порекомендовать» им самим вести наблюдение за потенциальными нарушителями порядка и спокойствия на Бангла-Роуд.

«При обнаружении [подозрительных] иностранцев или подозрительных объектов информируйте сотрудников полиции или соответствующие государственные ведомства для предотвращения инцидентов, ведущих к ущербу жизням и собственности людей для выстраивания уверенности у туристов [в безопасности Пхукета], а также принимайте меры по решению связанных с наркотиками проблем в округе Кату», – приводится в публикации властей фактическое обращение к бизнесу Патонга.

Как образно выразилась PR-служба Пхукета, операция проводилась «для выявлению и пресечению рентгеновских лучей в зонах риска». Под «рентгеном» в данном случае понимается скрытая от глаз противоправная деятельность, в том числе, связанная с употреблением наркотиков и наркоторговлей.

Примечательно, что официальные лица не связывают участившиеся рейды на Бангла-Роуд с начинающимся сейчс в Бангкоке саммитом Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), хотя власти в столице заранее предупреждали о повышении мер безопасности в связи с мероприятием, что выглядит логичным для страны, принимающей лидеров почти двух десятков государств.

Об особом внимании к иностранцам говорило в контексте саммита и Иммиграционное бюро, а показательные антинаркотические рейды не прекращались с момента трагедии в Нонг-Буа-Лампху, где в начале октября сержант полиции совершил массовое убийство. Сразу после того инцидента знавшие полицейского люди, включая его же коллег, заявили, что он имел проблемы с наркотиками и был неуравновешен психически.