На Бангла-Роуд планируют переписать всех ледибоев

Власти Пхукета поддержали идею провести регистрацию всех работающих на Бангла-Роуд ледибоев, а также уличных зазывал, приглашающих туристов в местные заведения. Среди других мер по улучшению имиджа популярной пешеходной улицы – запрет на торговлю с саленгов («макашниц») и продажу спиртного вне баров, а также контроль за соблюдением правил в отношении продажи и употребления марихуаны.

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Новые меры по контролю за работниками сферы развлечений на Бангла-Роуд были анонсированы властями провинции по итогам совещания, прошедшего 22 ноября в здании администрации Provincial Hall в Пхукет-Тауне. На встрече председательствовал провинциальный палад (старший административный сотрудник провинции) Сомпрат Прабсонграм. При этом слова о новых мерах и аргументы в их пользу вложены в уста бизнеса в лице Ассоциации разлекательного бизнеса Патонга (РЕВА).

Как следует из отчета о совещании, опубликованного пхукетским офисом Департамента связей с общественностью (PR Phuket), изначальной темой совещания было регулирование уличной торговли на Бангла-Роуд, в частности, прекращение допуска на улицу оборудованных для продажи еды и напитков трехколесных мотоциклов, а также сворачивание практики продажи спиртного вне заведений из пенопластовых ящиков-холодильников.

Дополнительные пожелания, касающиеся работы ледибоев и уличных зазывал, озвучил президент РЕВА Виравит Крыасомбат. Возглавляемая им ассоциация объединяет около 500 развлекательных заведений и нередко выступает с заявлениями от лица того бизнеса Патонга, который подчеркивает свою легальность и законопослушность. В частности, господин Крыасомбат неоднократно делал публичные заявления вместе с главой Pisona Group и основателем Фонда развития Патонга Причавудом (Прабом) Кисином.

На совещании 22 ноября президент РЕВА заявил, что «хотел был, чтобы профильные ведомства занялись сразу всем, что происходит на Сой Бангла неправильного, ради хорошего имиджа Сой Банла».

В частности, он заявил, что хотел бы, чтобы власти как-то упорядочили деятельность ледибоев. Господин Крыасомбат прямо заявил, что зачастую трансвеститы, известные в Таиланде также как катои, зарабатывают на жизнь проституцией, настойчиво предлагая соответствующие услуги туристам. Также он напомнил о случаях открытых конфликтов катоев с туристами, включая запугивание отдыхающих и прямое физическое насилие.

«Их не менее 100 человек, работающих по всей Бангла-Роуд, предлагающих услуги проституции туристам, иногда ворующих у туристов», – заявил президент РЕВА, слова которого приводятся в официальном отчете властей о прошедшем совещании.

Господин Крыасомбат подчеркнул, что зачастую трансвеститы являются приезжими из Бангкока и Паттайи. Местный бизнес «не знает, кто из них кто».

«Если мы не можем управлять ими, было бы разумно хотя бы зарегистрировать их, чтобы знать, кто есть кто. Если что-то случится, это позволит отследить нарушителей порядка», – заявил президент РЕВА.

Ту же меру глава ассоциации предложил и в отношении уличных зазывал, приглашающих туристов в местные бары и клубы. Их он обвинил в запугивании туристов и навязывании завышенных цен, но не только.

«Некоторые из них носят с собой оружие и продают наркотики туристам, иногда они оказываются замешаны в проблемных ситуациях, включая физические нападения на туристов», – заявил господин Крыасомбат.

«Эту группу также необходимо контролировать. Они должны быть зарегистрированы с указанием заведений, на которые работают, а не просто бесконтрольно вести деятельность на Банла-Роуд, словно призраки, как это происходит сейчас. Все это разрушает имидж Багла-Роуд как туристической пешеходной улицы», – добавил глава РЕВА.

Также господин Крыасомбат призвал ответственных лиц навести порядок с парковкой такси, тук-туков и прокатных мотоциклов у выходов с Бангла-Роуд на пляжную дорогу и Rat Uthit 200 Pi Rd. Кроме того, он указал на недостаток контроля за продажей легализованной с июня марихуаны.

«Мы хотели бы, чтобы эта сфера также была организованной, а продажа и курение марихуаны велись с соблюдением установленных формальных правил. Чтобы людям не разрешалось покупать ее и курить прямо на улице, где присутствуют самые разные туристы. Кому-то она [марихуана] нравится, а кому-то нет», – заявил он.

Из сообщения PR-службы Пхукета следует, что призывы РЕВА были приняты к сведению и поддержаны, хотя никаких официальных распоряжений прямо на совещании сделано не было.

В итоговом тексте прямо говорится, что продажа еды и напитков с саленгов на Бангла-Роуд будет запрещена, равно как и уличная торговля спиртным из пенопластовых холодильников. Для торговцев на мотоциклов найдут «подходящие места для продажи своих товаров где-нибудь еще», а торговля спиртным из ящиков будет просто запрещена, поскольку «это незаконно».

Среди ледибоев и уличных зазывал будет проведена регистрация, для последних – с указанием заведения-работодателя. Правда, официальные лица не назвали сроков, в которые должна быть осуществлена перепись трансвеститов, и ничего не сказали о правовых основаниях для обязательной регистрации людей по признаку принадлежности к ледибоям.

По вопросу о регулировании торговли марихуаной и парковке транспорта было просто сказано, что «ответственные ведомства должны строго следовать нормам закона».

При этом нельзя не отметить, что официальные органы власти Пхукета нечасто публикуют сообщения, в которых прямо говорится о проституции в Патонге или нелегальной уличной торговле спиртным.