Мыс Яму останется без электричества 18 октября

Как следует из уведомления РЕА, электричества в эту пятницу не будет на большей части мыса Яму.
Отключение связано с необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей вдоль дороги номер 4003, проходящей через весь мыс. Ожидается, что работы начнутся в 9:00 утра и завершатся к 16:30 дня.
В зону отключения попадают пирс на мысе Яму, расположенные вдоль дороги 4033 тайские деревни и находящиеся на оконечности мыса люксовые виллы.
Пхукетский офис РЕА приносит извинения за неудобства, телефоны для справок – 076-354379 и 1129.