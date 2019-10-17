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Мыс Яму останется без электричества 18 октября

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) предупредил о временном отключении электричества в части тамбона Паклок в пятницу, 18 октября.

Новости Пхукета

17 Октября 2019, 09:11 AM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Как следует из уведомления РЕА, электричества в эту пятницу не будет на большей части мыса Яму.

Отключение связано с необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей вдоль дороги номер 4003, проходящей через весь мыс. Ожидается, что работы начнутся в 9:00 утра и завершатся к 16:30 дня.

В зону отключения попадают пирс на мысе Яму, расположенные вдоль дороги 4033 тайские деревни и находящиеся на оконечности мыса люксовые виллы.

Пхукетский офис РЕА приносит извинения за неудобства, телефоны для справок – 076-354379 и 1129.

 

 

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