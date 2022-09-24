Мыс Панва и часть Май-Кхао останутся без воды 27 сентября

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) объявил о временном отключении воды в Май-Кхао и Вичите во вторник, 27 сентября.

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Отключение воды в части Май-Кхао объясняется работами на станции по «усилению давления» в районе перекрестка у аэропорта. В качестве мест, которые останутся без воды с 9:00 и до окончания работ, упомянуты Phuket Airport Villa и Thalang Technical College.

На мысе Панва в тамбоне Вичит планируется проведение работ по соединению водопроводных труб у Pullman Panwa Beach Resort. С 10:00 и до окончания работ без воды останутся Soi Boon Bandan, Soi Kob Koi, Soi Nakarat, Soi Utsaha, Soi Pracha Uthit, Soi Huai Mahan Uthit, Soi Ao Yon - Khao Khad, Soi Islam Phatthana Phuket School и Phuket Aquarium.

PWA приносит извинения за неудобства и просит запасать воду для бытовых нужд заранее. Получить дополнительную информацию можно по телефонам 076-319173 и 1662.