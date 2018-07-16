Мяч с финала Чемпионата мира подарят тайским школьникам, спасенным из пещеры Тхам-Луанг

Футбольный мяч, которым играли сборные Франции и Хорватии в финале Чемпионата мира 2018, планируется подарить тайским школьникам, которых спасли из затопленной пещеры Тхам-Луанг.

16 Июля 2018 12:15:51

Фото: Thai Navy Seals / Facebook

О том, что мяч, которым играли участники финала ЧМ 2018, подарят футболистам команды Wild Boars из Чианг-Рая, сообщило 15 июля агентство ТАСС.

«Этот мяч, как ожидается, подпишут все присутствующие на матче президенты стран и глава ФИФА Джанни Инфантино, после чего мяч будет отправлен в подарок детям, спасенным из пещеры в Таиланде», – сообщило агентство.

Кроме того, ФИФА уже пригласила школьников на сентябрьскую церемонию вручения наград лучшим футболистам по итогам сезона. Также тайских футболистов пригласили к себе несколько ведущих футбольных клубов мира.

Напомним, 23 июня группа из 12 юных футболистов и их 25-летний тренер пропали в пещере Тхам-Луанг. В момент, когда школьники и их тренер находились в пещере, в Чианг-Мае начался сильный ливень, и дождевая вода затопила часть пещеры, перекрыв выход из нее. 2 июля пропавших детей и взрослого удалось обнаружить. К вечеру 10 июля всех их удалось вывести из пещеры.