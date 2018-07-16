The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Мяч с финала Чемпионата мира подарят тайским школьникам, спасенным из пещеры Тхам-Луанг

Футбольный мяч, которым играли сборные Франции и Хорватии в финале Чемпионата мира 2018, планируется подарить тайским школьникам, которых спасли из затопленной пещеры Тхам-Луанг.

Новости Пхукета

16 Июля 2018 12:15:51

Фото: Thai Navy Seals / Facebook
Фото: Thai Navy Seals / Facebook

О том, что мяч, которым играли участники финала ЧМ 2018, подарят футболистам команды Wild Boars из Чианг-Рая, сообщило 15 июля агентство ТАСС.

«Этот мяч, как ожидается, подпишут все присутствующие на матче президенты стран и глава ФИФА Джанни Инфантино, после чего мяч будет отправлен в подарок детям, спасенным из пещеры в Таиланде», – сообщило агентство.

Кроме того, ФИФА уже пригласила школьников на сентябрьскую церемонию вручения наград лучшим футболистам по итогам сезона. Также тайских футболистов пригласили к себе несколько ведущих футбольных клубов мира.

Напомним, 23 июня группа из 12 юных футболистов и их 25-летний тренер пропали в пещере Тхам-Луанг. В момент, когда школьники и их тренер находились в пещере, в Чианг-Мае начался сильный ливень, и дождевая вода затопила часть пещеры, перекрыв выход из нее. 2 июля пропавших детей и взрослого удалось обнаружить. К вечеру 10 июля всех их удалось вывести из пещеры.

 

 

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.