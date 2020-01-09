Мы растем вместе с вами: C&C Marine на Thailand Yacht Show

Компания C&C Marine начала работать на Пхукете в декабре 2004 года. Изначально в распоряжении фирмы была лишь небольшая мастерская со складом запчастей и офисное помещение. Мастерская и склад занимали всего 125 кв. м, а офис – лишь 25 кв. м. Компания оказывала услуги по ремонту и оснащению лодок и на первом этапе своей жизни специализировалась на продукции Yanmar Marine и судовых электрогенераторах Kohler.

Партнерский материал

C&C Marine – это высочайшее качество ремонтных и инженерных работх для индустрии морских круизов и отдыха на воде.

C&C Marine – это высочайшее качество ремонтных и инженерных работх для индустрии морских круизов и отдыха на воде.

C&C Marine – это высочайшее качество ремонтных и инженерных работх для индустрии морских круизов и отдыха на воде.

C&C Marine – это высочайшее качество ремонтных и инженерных работх для индустрии морских круизов и отдыха на воде.

C&C Marine – это высочайшее качество ремонтных и инженерных работх для индустрии морских круизов и отдыха на воде.

C&C Marine – это высочайшее качество ремонтных и инженерных работх для индустрии морских круизов и отдыха на воде.

C&C Marine – это высочайшее качество ремонтных и инженерных работх для индустрии морских круизов и отдыха на воде.

C&C Marine – это высочайшее качество ремонтных и инженерных работх для индустрии морских круизов и отдыха на воде.

В 2007 году C&C Marine открыла магазин лодочных товаров, запчастей и оборудования в Boat Lagoon Marina, что помогло доставить продукцию ближе к клиентской базе. В 2009 году площадь магазина была расширена до 100 кв. м., тогда же был открыт цех ремонтных работ и механической обработки площадью 75 кв. м, а размер офиса вырос до 50 кв. м. Расширение стало закономерным ответом на рост бизнеса и увеличение числа персонала. В результате сегодня C&C Marine считается одним из лучших предприятий по ремонту судов, обслуживающим сферу морских круизов и яхтинга как Пхукета, так и Таиланда в целом.

На фоне постоянного расширения клиентской базы и эволюции рынка компания включила в свой ассортимент продукцию таких брендов как MTU, ZF Marine и Q-SPD. В 2014 фирма построила для своих нужд отдельный склад площадью 432 кв. м, чтобы освободить пространство в изначальной мастерской. Это крайне позитивно сказалось на работе. По состоянию на 2015 год штат сотрудников C&C Marine составлял уже 25 человек.

C&C Marine предлагает полный спектор продукции и услуг для владельцев лодок, включая продажу новых двигателей и других комплектующих, капитальный ремонт двигателей, ремонт гребных винтов и их приводов, установку новых двигателей, обслуживание трансмиссий и другие сервисные работы в рамках своей линейки продукции.

C&C Marine гордится возможностью реализовывать уникальные и высокоспециализированные проекты, ставя во главу угла удовлетворение клиентов. Для выполнения растущих клиентских запросов фирма постоянно развивается и расширяет ремонтные площади, объем склада и штат персонала, чтобы гарантировать рост продуктивности и оперативность выполнения заказов.

C&C Marine – это высочайшее качество ремонтных и инженерных работх для индустрии морских круизов и отдыха на воде.

В случае наличия вопросов, не стесняйтесь писать и звонить нам. Наш персонал ответит максимально оперативно.

C&C MARINE (THAILAND) CO LTD

Тел: +66 (0)76 272049

Факс: +66 (0)76 273248

Сайт: www.candc-marine.com

Эл. почта: info-phuket@candc-marine.com

Основная мастерская и склад

16/2 Moo 4, Soi Nanai

Thepkassatri Rd, Koh Kaew

Muang, Phuket 83000

Thailand

Розничный магазин

Boat Lagoon Marina

Thepkassatri Rd, Koh Kaew

Muang, Phuket 83000

Thailand