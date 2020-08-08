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Мы этим дышим: Как улучшить качество воздуха на Пхукете

В сравнении с Бангкоком, Пхукету грех жаловаться на качество воздуха. Впрочем, как считает Палмер Оуянг, на острове тоже можно сделать немало, для сокращения выбросов в атмосферу.

Палмер Оуянг

8 Августа 2020, 05:00 PM
Небо над Пхукет-Тауном 17 января этого года. Уровень загрязнения воздуха тогда достигал 109 пунктов. Фото: Wichai Raksawong

Небо над Пхукет-Тауном 17 января этого года. Уровень загрязнения воздуха тогда достигал 109 пунктов. Фото: Wichai Raksawong

Пандемия COVID-19 заморозила экономику в глобальном масштабе, а неожиданным положительным последствием этого стало улучшение качества воздуха. Привычная для Пхукета белесая дымка уступила место прекрасным синим небесам, особенно впечатляющим во время закатов. И хотя закрытие аэропортов для иностранцев нельзя считать долгосрочным решением проблемы, есть другие вещи, которые мы можем сделать, чтобы наслаждаться чистым воздухом и в будущем.

Суть проблемы

Согласно исследованию Всемирной ассоциации здравоохранения (WHO) от 2014 года, ежегодно 7 млн людей досрочно умирают от последствий загрязнения воздуха, таких как легочные и сердечно-сосудистые заболевания и даже рак. COVID-19 также подчеркнул важность чистого воздуха, поскольку сразу несколько исследований показали, что симптомы болезни являются более тяжелыми у людей, живущих в местах с плохой экологией.

Кроме того, есть свидетельства того, что загрязнение воздуха связано с другими проблемами у людей: психическим здоровьем, академической неуспеваемостью, нервозностью, раздражительностью, агрессией. Все эти вещи имеют поддающиеся измерению экономические и социальные последствия.

Ситуация на Пхукете

Как правило, в индексе качества воздуха (AQI) результаты Пхукета находятся на уровне от 20 до 60. При этом WHO считает, что все показатели свыше 25 соответствуют нездоровой экологической обстановке. И пусть у нас все не так плохо, как в Бангкоке, где показатели находятся в диапазоне между 40 до 80, мы все равно можем улучшить ситуацию на острове.

Основные источники загрязнения воздуха на Пхукете – транспорт с двигателями внутреннего сгорания, сжигание отходов сельскохозяйственного производства и выбросы мусоросжигательного завода, уничтожающего производимые островом отходы в объемах 800-1000 т в день.

Решения

Ограничение движения транспорта по двум-трем центральным улицам каждого города на Пхукете. Еще до COVID-19 крупные города по всему миру начали ограничивать движение автомобилей в центральных районах для борьбы с изменением климата, снижения выбросов в атмосферу и повышения комфортности городского пространства для людей. Запрет на автомобили также приводит к снижению гибели пешеходов в ДТП, помогает бороться с ожирением и стрессом у горожан, создает пространства для жилья или парков. В большинстве городов 40-50% центрального городского пространства приходится на парковки.

В Пхукет-Тауне и Патонге уже действуют ограничения на транспорт в выходные дни. Но и в большинстве других населенных пунктов острова есть как минимум одна улица, которую можно превратить в пешеходную зону с велодорожками. При этом исследование Университета Мельбурна показывает, что наличие велодорожек повышает стоимость недвижимости на улице и способствует росту выручки у магазинов и ресторанов.

Высадка деревьев и зеленых изгородей вместо парковок в центральных районах населенных пунктов Пхукета поможет улучшить чистоту атмосферы, снизить шумовое загрязнение и температуру воздуха, сделать улицы более тенистыми, удобными для пешеходов и визуально привлекательными. Исследование WHO от 2016 года показывает, что наличие в городах зеленых пространства позитивно сказывается на иммунитете людей, предотвращает развитие у жителей ожирения, улучшает когнитивные функции, снижает заболеваемость раком кожи, развитие астмы и аллергий, болезней сердца, диабета, гипертонии и других заболеваний, связанных со стрессом.

Компост – натуральное удобрение, производимое из органических отходов. Около 50-60% всех отходов можно компостировать и за счет этого значительно сократить количество мусора выбрасывающего метан в атмосферу со свалок или сгорающего в печах мусоросжигательных заводов. Заодно производство компоста снижает уровень загрязнения воды, уменьшая нашу зависимость от удобрений из минерального сырья. Плюс компост – это источник дохода непосредственно из мусора.

Прекращение сжигания отходов сельскохозяйственного производства. По всему острову часто можно увидеть дымящиеся у дорог кучи растительных отходов, оставшихся от фермерской деятельности. Сжигание растительного мусора плохо само по себе, поскольку выбрасываемые в воздух частицы провоцируют астму, хроническую обструктивную болезнь легких и другие заболевания. Однако зачастую вместе с листвой и ветками сжигается и пластик, в результате чего в воздух выбрасываются диоксины, ведущие к раку, проблемам с развитием у детей, ослаблению иммунитета.

Вместо сжигания органические отходы могут быть превращены в компост и горючий газ, который можно использовать для производства электроэнергии или как топливо для кухонных плит.

Хотя COVID-19 нанес разрушительный удар по экономике Пхукета, одновременно он дал нам возможность переосмыслить то, как мы живем на острове. Чистый воздух – базовое право человека и фундамент физического и психического здоровья людей. Если действовать правильно, то меры по предотвращению загрязнения воздуха на Пхукете не только повысят качество жизни на острове, но и улучшат социальную и экономическую ситуацию.

Палмер Оуянг – эко-активист, работающий с Kamala Green Club и Global Sustainability Hub.

 

 

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