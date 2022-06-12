«Мы боролись с пьяным вождением более 30 лет». Какие опасения вызывает легализация марихуаны

Представители медицинских кругов и различных социальных организаций высказали свои опасения в связи с декриминализацией каннабиса в Таиланде. С 9 июня растение было исключено о списке наркотиков (кроме экстрактов с содержанием тетрагидраканнабиола выше 0,2%), но произошло это без разработки надлежащих мер регулирования, считают эксперты и разных областей.

Новости Пхукета

12 Июня 2022, 02:06 PM

Марихуана перестала считаться наркотиком 9 июня. Теперь каждый житель страны имеет право выращивать ее дома и печь, к примеру, конопляные печеньки. При этом нет никаких законов, ограничивающих употребление этих печенек детьми. Фото: Фото Somchai Poomlard / Bangkok Post

Первое опасение высказал декан факультета медицины Университета Чулалонгкорна Чанчай Ситтипунт. Он указал на то, что после легализации свободный доступ к марихуане получили несовершеннолетние. В отличие от спиртного и табака, закон никак не регулирует продажу детям и подростков продуктов с каннабисом, отмечает Bangkok Post. При этом таких продуктов уже много – чай и другие напитки, печенье, даже рыбный соус.

«Уже немного поздно ждать [приятия закона и выработки мер контроля, поскольку уже сейчас кто угодно может купить каннабис где угодно», – заявил господин Ситтипунт.

Власти неоднократно подчеркивали, что каннабис исключается из списка наркотиков для медицинского использования и поддержки экономики, однако это не мешает употреблять продукты с ним просто так, а зачастую – банально по незнанию.

Еще на одну проблему указывает генеральный секретарь организации Don’t Drive Drunk Foundation Тэджинг Сирипанит. Его организация, как следует из названия, занимается борьбой с пьяном виде, и он опасается, что свободный доступ к марихуане может привести к увеличению числа водителей «под влиянием». Закон запрещает вождение в состоянии как алкогольного, так и наркотического опьянения, но в рамках кампании по легализации каннабиса в Таиланде пока еще не появилось даже социальной рекламы, предупреждающей о том, что марихуана и вождение несовместимы.

«Я обеспокоен влиянием употребления каннабиса водителями, поскольку он определенно сказывается на состоянии находящегося за рулем человека. Мы боролись [с вождением в пьяном виде] более 30 лет, но аварии по причине алкоголя по-прежнему происходят. Сейчас у нас появилась в свободном обращении ганджа, а никаких законов для контроля нет», – отметил господин Сирипанит.

«Лично я считаю, что наказание должно быть более строгим, недели за вождение в состоянии алкогольного опьянения», - добавил он.

Директор Центра изучения зависимостей при медфаке Университета Чулалонгкорна Расмон Калаясири отмечает, что она в принципе пока не увидела мер, направленных на предотвращения злоупотреблений каннабисом. Также отсутствуют в каком-либо видео нормы контроля за использованием марихуаны в продуктах питания, хотя определенное количество тетрагидраканнабиола (ТГК) при приеме вместе с пищей определенно вызывает эффект наркотического опьянения.

«Больше всего меня беспокоит употребление каннабиса подростками, поскольку он токсичен и может повреждать мозговые клетки. Пока нет однозначных свидетельств, указывающих на то, что каннабис действительно является «стартовым наркотиком» [приводящим к началу употребления других веществ], но родители все равно должны уделять внимание своим детям и объяснять, чтобы они не прикасались к этому растению», – заявила Bangkok post госпожа Калаясири.

Глава Центра изучения зависимостей отметила, что ее коллеги находят политику правительства в отношении марихуаны подталкивающей молодежь к употреблению этого растения. Согласно исследованиям центра, в 2019 году среди подростков был 1% употреблявших марихуану, в 20120 году – уже 2%, в 2021 году – 2,5%.

Опасения относительно декриминализации высказал и глава правительства Прают Чан-Оча, повторивший в связи с этим призыв не употреблять марихуану в рекреационных целях, то есть для получения удовольствия от психоактивного эффекта. Глава правительства подчеркнул, что легализация конопли нацелена не на это. При этом генерал Чан-Оча добавил, что при принятии решения учитывались мнения «всех секторов».

О том, что власти думают о последствиях, говорит и факт создания специальной комиссии, которая в режиме реального времени обсуждает политику в отношении марихуаны, с тем, чтобы ее использование оставалось в рамках первоначального плана. Возглавляет комиссию министр здравоохранения Анутин Чарнвиракун, являющийся главным идеологом легализации марихуаны для медицинского использования и коммерческого применения.





