Музыканты Пхукета выступили в помощь нуждающимся

Третья волна коронавируса и объявление Пхукета «красной зоной» поставили крест на многих мероприятиях, но организаторы благотворительного концерта Lean On Me Music Festival успели уложиться до дедлайна. Мероприятие в Blue Tree Phuket собрало множество местных музыкантов и гостей самого разного образа жизни и музыкальных пристастий. Немалыми оказались и денежные сборы в пользу нуждающихся – свыше 314 тыс. бат.

Новости Пхукета

7 Мая 2021, 10:00 AM

Фото: Lean On Me

Организаторы Lean On Me Music Festival подчеркивают, что на фестивале собрались музыканты, исполняющие музыку в самых разных стилях. Это, в определенной мере, обеспечило и широкую публику из числа экспатского сообщества – многие пришли послушать любимых музыкантов и вспомнить, что такое веселье (и каким Пхукет был до пандемии коронавируса).

Осознавая, что целью мероприятия является помощь людям, оставшимся без средств к существованию, гости щедро жертвовали средства, наполняя ящик для пожертвований One Phuket.

Продажа VIP-билетов и заказ столиков принесли 92 тыс. бат. Непосредственно в день концерта было собрано еще около 172,4 тыс. бат, благодаря чему общая сумма уже приблизилась к 264,4 тыс.

Наконец, свой вклад внесли друзья и сотрудники самого Blue Tree Phuket, которые совместно пожертвовали 50 тыс. под девизом «Мы все вместе — ОДИН прекрасный Пхукет». В итоге общий объем собранных на On Me Live Fest 314361 бат (с точностью до последней монетки). Пхукетское сообщество действительно приложило все силы для помощи нуждающимся, и средств уже начали превращаться в товарно-продуктовые наборы, распределяемые среди тех, кто оказался в самой тяжелой ситуации.

Все 12 выступавших на сцене коллективов не пожалели ни времени, ни таланта, чтобы помочь нуждающимся. В Blue Tree Phuket звучали блюз, рок, соус, регги и даже диско. Таким образом даже музыка отражала эклектичность пхукетского собщества.

Организаторы Lean On Me Live Fest не планируют почивать на лаврах и уже собирают состав участников для следующего концерта в поддержку One Phuket, когда власти позволят его провести. Деталей пока немного, но организаторы обещают одно: будет качественно, весело и финансово прозрачно.

Подробнее о помощи нуждающимся можно узнать в группе One Phuket в Facebook.