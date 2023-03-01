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Музыкант из Казахстана погиб в ДТП на Пхукете

Казахстанский музыкант Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz) погиб в дорожной аварии на острове Пхукет. Популярный артист разбился на арендованном скутере.

Новости Пхукета

1 Марта 2023, 09:11 AM
Darkhan Juzz погиб в аварии в Таиланде. Фото: instagram.com/d.juzz

Darkhan Juzz погиб в аварии в Таиланде. Фото: instagram.com/d.juzz

Министерство иностранных дел Казахстана и родственники Джунусбекова, подтвердили информацию о его гибели. Лейбл Ozen, с которым сотрудничал музыкант, пообещал выпустить незаконченный альбом, работу над которым прервала смерть Джунусбекова, сообщили казахстанские СМИ.

Музыкант погиб 24 февраля, а 28 числа тело должно было быть доставлено в Казахстан рейсом Air Astana. Авиакомпания взяла на себя все расходы, связанные с репатриацией. Никакой информации о самой аварии ни в одной из публикаций нет.

«Тело будет доставлено из Пхукета в Алматы завтра авиакомпанией Air Astana. Все расходы по транспортировке тела взяла на себя Air Astana», – цитирует 365info.kz заявление официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

Казахстанские СМИ описывают творчество Дархана Джунусбекова как инди-поп, сочетающий «классический трэп, акустическую гитару и чувственную лирику». Джунусбеков сотрудничал с лейблом Ozen в плане дистрибуции, но записывался на собственной студии и сам занимался продакшеном.

После сообщения о смерти Darkhan Juzz в центре Алматы прошла массовая акция прощания с музыкантом, отмечает Tengri News.

 

 

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